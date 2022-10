Repechaje de la Liga MX: ¿qué equipos juegan, cuándo y dónde ver en vivo los partidos?

Quedaron definidos los horarios de la reclasificación del #Apertura2022



Tigres vs Necaxa

8 de octubre

19:00 hrs



Cruz Azul vs León

8 de octubre

21:15 hrs



Toluca vs FC Juárez

9 de octubre

12:00 hrs



Puebla vs Guadalajara

9 de octubre

16:30 hrs pic.twitter.com/TDCrio3pqW