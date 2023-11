El internacional Mario Domínguez, que se impusiera en la apertura de la temporada 2020 de Súper Copa en la GTM Pro 1, que se corrió los primeros días de marzo de aquel año en el “Emerson Fittipaldi” de Mérida, dijo que está dispuesto a repetir ese resultado este 25 y 26 de noviembre en el “Gran Premio Jaloma” para el cierre de la temporada del serial.

“Tengo un recuerdo muy bueno de esa pista que es una de las que más me gustan de las que hay en México. Recuerdo que en un principio nos habían descalificado porque decían que habíamos pisado unos conos, se apeló esa decisión y en el vídeo se comprobó que no había sido así, por lo que nos regresaron el primer lugar”, expresó Domínguez.

Mario aclaró además que si bien está en el top ten del campeonato, pero sin posibilidades de aspirar al mismo, que le gustaría cerrar el año con otra victoria en tierras yucatecas: “El equipo está trabajando muy fuerte para esa carrera que sin lugar a dudas tendrá varios miles de aficionados, los cuales podrán ver en acción a los autos tecnológicamente más desarrollados de muchas partes del mundo, como lo son los GTM”.

Respecto a quienes serán los rivales más difíciles, dijo que la categoría está muy pareja, por lo que a veces los puntos del campeonato no reflejan lo competitiva que es: “No quiero demeritar a los que marchan adelante porque son lo que hicieron mejor las cosas, pero hubo carreras que fácilmente 7 u 8 podrían haber subido a la parte más alta del podio. No solamente voy a Mérida a correr, no puedo irme de allí sin disfrutar de una buena cochinita pibil, sopa de lima o el papadzul y, si bien tenemos poco tiempo, quiero conocer más cosas de esa bellísima ciudad que tiene gente tan hospitalaria, creo que realizando una buena planeación, podré hacerlo”, expresó Mario, según el comunicado oficial.