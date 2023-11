Los últimos serán los primeros, o los privilegiados… Eso dicen los refranes. Pregúntele usted a Saúl Antonio Guerrero Torres.

Tiene 25 años de edad, estudia medicina (quiere ser doctor como su padre) y corre “porque me gusta correr, nunca voy a ganar una carrera”. Fue de los primeros que se inscribieron a la Carrera Megamedia Powerade 2023 (número registrado: 115). Fue, sin embargo, el último en cruzar la meta en la prueba estelar de 21 kilómetros y, ¿qué creen?

Se ganó el premio especial que los más de 1,500 inscritos al magno evento deportivo y social querían llevarse: un viaje para dos personas a Costa Rica, de ocho días y siete noches, con todos los gastos pagados.

“Uno nunca sabe… pero para ser franco, no, nunca me esperé ganar un premio en esta rifa”, cuenta Saúl Antonio, un tipo que, dice, “soy como cualquiera, me ejercito, hago esto porque me gusta y nada más”.

Cuando Ángel Cabrera “La Matraca”, uno de los presentadores de la carrera, anunció al ganador, Saúl, en la parte final de la carpa instalada cerca del Remate de Montejo, pegó un grito y un salto. Su “yooo, yooo”, de incredulidad, contrastó con el “ahhhh” o “noooo” de los demás inscritos.

Saúl Antonio se fue corriendo entre las decenas de personas. Fue, comenta entre sonrisas, lo más veloz que corrió en la jornada.

Su registro en la página oficial de la competencia indica que corrió los 21 kilómetros en 3 horas con 20 minutos, por mucho el más largo de los registros. “Sí, así llegué, al final. De verdad, sé que nunca voy a ganar, ni corro para eso, corro porque me gusta, me hace sentir bien, mi papá, que es doctor y siempre está junto a mí, me ayuda en esos detalles”.

Pero, igual de la satisfacción del premio especial ganado en la rifa, lo que tiene contento a Saúl Antonio “es que con carreras de este tipo ayudan a la sociedad, porque están hechas pensando en colaborar. Eso es lo mejor”.

Una amalgama de sensaciones especiales para el afortunado ganador, como para los que se llevaron los premios de la rifa, entre tabletas, artículos para el hogar y material para impermeabilizar.

Desde las 5 de la mañana, con los arreglos previos de la organización, comenzó la fiesta por la Carrera Megamedia Powerade, con aforo agotado. Casi a las 12, comenzaba el desmonte de toda la logística con un misión cumplida para todos.— GASPAR SILVEIRA MALAVER