André Jardine no perdió la calma luego de la imponente victoria 5-0 del América frente al Atlético de San Luis en la Ida de las Semifinales del Apertura 2023.

El técnico de las Águilas pidió calma y esperar el resultado del sábado para ahora sí poder hablar de una hipotética final ante Tigres o Pumas, los otros integrantes de las semifinales.

“No es la forma en que pensamos, sí en hacer nuestro mejor juego posible cada partido. Todos merecen el máximo respeto y así lo haremos el siguiente partido. Buscamos nuestra mejor versión, seguir humildes, desarrollando a nuestro equipo como lo estamos haciendo”, declaró.

Sin embargo, el brasileño sí reconoció que el América que se presentó en el Estadio “Alfonso Lastras” es el que quiere ver siempre.

“En este torneo fue la mejor actuación nuestra, un gran trabajo defensivo. San Luis es un equipo que juega bien, tiene a sus delanteros, jugadores peligrosos, me gustó el trabajo defensivo. Con pelota fuimos un equipo solidario. Este es el América que quiero ver y de aquí para arriba”, aseveró.

El brasileño también insistió en destacar a un jugador en especial: el yucateco Henry Martín Mex.

“Hablar de Henry (Martín) es fácil. Soy un fan suyo porque como jugador es un delantero mortal, con una conexión con el gol muy grande. Lo que más me encanta es la forma solidaria en la que juega, no busca la gloria personal, juega para el equipo y eso no es fácil de encontrar en un delantero. Es un gran líder, un gran capitán, representa los valores en los que creo. No podría encontrar un capitán mejor que Henry. Es un ídolo, donde vamos la afición lo quiere mucho y ojalá lo vea levantando la 14 porque es un jugador que merece mucho”, concluyó.

Aprovechó su ventaja

Gustavo Leal, entrenador del San Luis, destacó el conocimiento que tiene Jardine (extécnico del club sanluisino) de su equipo.

“André tiene ventaja, porque estuvo aquí, conoce los jugadores y yo lo conozco a él, pero no a los jugadores del América de manera profunda. No creo que ese sea el tema principal. Hay cosas en juego y es un poco más complejo que eso. Entre él y yo, yo creo que él tiene ventaja”, comentó Leal después de la derrota de anteanoche en el Estadio “Alfonso Lastras”.

Leal señaló que este compromiso “no salió lo que planeábamos y lo que hablé (después del partido) es que no cambia nada lo que pienso de ellos, ni apaga la linda historia que estamos haciendo en el torneo. Tengo la total confianza en mis jugadores y orgulloso de lo que construimos y estamos por construir. Ahora es asimilarlo en cuanto antes, porque el sábado tenemos otro partido”.

“Hablé un par de cosas. Cuando no salen las cosas no es por una cosa, sino un conjunto de cosas, igual cuando pasan bien las cosas”, comentó Leal sobre la actuación de sus elementos. “Hay que agradecer también a la afición que siempre estuvo con nosotros y apoyó. En miércoles de lluvia y frío estuvieron más de 20 mil personas y sentimos el apoyo. No era lo que planeamos y no era lo que les queríamos dar. El sábado tenemos un partido y defenderemos nuestros colores y nuestro trabajo”, finalizó Leal.