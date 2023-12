El expresidente de la Federación de Fútbol de España Luis Rubiales “al parecer beso de manera forzosa” en la cara a una jugadora inglesa antes de besar a Jenni Hermoso sin su consentimiento tras la final de la Copa Mundial femenina, de acuerdo con la presidenta de la Asociación de Fútbol Inglesa Debbi Hewitt.

El reporte del comité disciplinario de la FIFA dio a conocer que Rubiales, quien fue vetado tres años en octubre, actuó con una “sensación de completa impunidad” en la ceremonia de entrega de preseas tras la victoria 1-0 de España ante Inglaterra en la final en Sidney el 20 de agosto.

En un escrito presentado ante el comité, citan a Hewitt diciendo que vio como Rubiales “toqueteó y acarició” la cara de la jugadora inglesa Laura Coombs.

