Luego de que se difundiera que Scarlett Camberos de 22 años, futbolista del América, fue orillada a abandonar el país y con ello, su carrera en ascenso dentro del deporte que le apasiona como resultado de la violencia machista en México, concretamente en la Liga MX; ahora Selene Cortés del Pachuca exhibe acoso y violencia digital.

Machismo golpea al fútbol femenil en México: ahora Selene Cortés del Pachuca en Liga MX

Después de que Scarlett Camberos, originaria de EE.UU. quién desde 2021 fue contratada por el América señalara el acoso impune que sufrió por parte de José Andrés N., llama la atención que la futbolista Selene Cortés del Pachuca deja en evidencia que el machismo golpea al fútbol femenil en México, pues dio a conocer que ella también ha sido víctima de este tipo de agresiones

Aunque la violencia machista que lacera al fútbol femenil en México es más evidente en el ámbito digital y, como publicó Selene Cortés en su cuenta de Twitter, desafortunadamente llega a normalizarse; el máximo peligro es que estas agresiones pueden trasladarse al ámbito físico y real de las víctimas, tal como ocurrió con Scarlett Camberos, pues las agresiones que la obligaron a abandonar México iniciaron en el mundo vritual, pero después su agresor la esperaba y perseguía en las calles con total impunidad.

Cosas que para algunas personas son ‘’normales’’ porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos a que esto se vuelva ‘’normal’’ o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar. pic.twitter.com/eHQUcSpbJB — Selene Cortés (@selenecortesv) March 22, 2023

“Cosas que para algunas personas son ‘’normales’’ porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos a que esto se vuelva 'normal' o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar", apuntó.

Selene Cortés exhibe violencia machista digital

Selene Cortés exhibió a sus acosadores, pues difundió a en sus redes sociales los mensajes agresivos que ha recibido por esa vía: "No sabes las ganas que te tengo, Selene Cortés, no estaría mal toparte aquí en Pahuca y abusar de ti".

La futbolista del Pachuca muestra que el usuario acosador es @angelpuentee1 y que podría ser un perfil disfrazado, por lo que podría tratarse de la misma persona que ha acosado a otras futbolistas de la Liga MX.

Los casos de Selene Cortés y Scarlett Camberos, la punta del iceberg

Los casos de Selene Cortés y Scarlett Camberos son la punta del iceberg del machismo golpea al fútbol femenil en México, pues la portera del Pachuca, Renata Masciarelli, ha respaldado a sus compañeras y también ha denunciado al respecto que ha sufrido discriminación y acoso a lo largo de su carrera.

La seguridad de las jugadoras siempre debe ser prioridad, en un país donde la violencia a la mujer prevalece, las instituciones tienen que trabajar en un protocolo para garantizar el bienestar de las mujeres en la liga. Parece que estamos esperando que pase algo horrible uD83EuDD26uD83CuDFFB??? — Renata Masciarelli (@MasciarelliR) March 22, 2023

Renata Masciarelli apunta que "La seguridad de las jugadoras siempre debe ser prioridad, en un país donde la violencia a la mujer prevalece, las instituciones tienen que trabajar en un protocolo para garantizar el bienestar de las mujeres en la liga. Parece que estamos esperando que pase algo horrible".

Y es que el machismo también se refleja en la discriminación por la orientación y preferencias sexuales de una persona, con la pretensión de poner límites a su de expresarse a plenitud como persona, pues esta jugadora denunció hace poco que sufrió un trato homofóbico por parte de una vendedora que la llamó "lesbiana" por la aclaración de una compra de alimento para mascotas.

Renata Masciarelli, portera de Pachuca femenil denuncia ataque homofóbicohttps://t.co/B5lSZKfmJQ pic.twitter.com/APqekKtdLI — La Afición (@laaficion) January 16, 2023

Renata Masciarelli ironiza y comenta que decirles "un 'es un loquito no le hagas caso' o un 'solo no vayas sola' no es suficiente cuando varias hemos recibido mensajes violentos con amenazas de hasta despertar en bolsas de plástico y no se han encontrado a los hostigadores".