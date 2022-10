Nicolás Madáhuar Boehm: Atadura al bienestar

Es revelador que, para bajar la inflación, la medida central propuesta por el Ejecutivo sea precisamente eliminar la interferencia del gobierno.

Con una “licencia universal” a algunas empresas se les exime de obligaciones regulatorias con lo cual reducirán costos para bajar precios. Ante esto es obligado preguntar: ¿Cuánto podemos mejorar si profundizamos acciones en esa dirección?

No se propone ni se desea eliminar las funciones de regulación y vigilancia de la autoridad. Los extremos nunca son buenos. Pero esa licencia lleva implícito el reconocimiento de que las regulaciones en México se han extendido al grado de encarecer los costos y el nivel de vida. Ese reconocimiento es una enorme oportunidad para mirar al espejo y corregir.

Cuando hablamos de economía, inversión y empleo formal; cuando hablamos de BIENESTAR, todo obedece a INCENTIVOS (o a la falta de ellos).

Está claro que en este país podemos avanzar simplemente eliminando los diques que nuestra economía tiene. La inflación que hoy experimentamos tiene causas externas, pero hay soluciones internas que están a la mano y dependen enteramente de nuestras acciones.

Si consideramos que la ocupación formal en México promedia apenas el 45%, entenderemos que la población económicamente activa está enviando a gritos un claro mensaje: con estas reglas no puedo trabajar, no puedo invertir, no puedo emprender y generar empleo.

Coparmex ha señalado, a través de su Alerta Regulatoria, que solo en lo que va de 2022 han habido en promedio 18 proyectos regulatorios POR SEMANA.

Desalientan

Estas regulaciones desincentivan creatividad e innovación, generan inmovilidad, ineficiencia, costos adicionales y, no pocas veces, CORRUPCIÓN.

Nuestra política regulatoria requiere un radical rediseño. México cuenta con empresas pujantes y emprendedores entusiastas que son nuestro motor económico pero que al desarrollar sus actividades son frenados por trabas regulatorias en todos los niveles de gobierno.

Entendamos que los programas sociales sirven como alivio temporal, pero no generan oportunidades ni ingresos adecuados y sostenibles. Eso solo puede lograrlo el empleo formal y bien remunerado. La prueba la tenemos en los más de 50 mil millones de dólares que nuestros connacionales envían a este país cuando encuentran un entorno con los incentivos adecuados.

Todos deseamos un país próspero y con menos desigualdad. Es obligado generar esos incentivos aquí.— Ciudad de México.

Vicepresidente Nacional de Emprendimiento e Innovación Coparmex. #OpiniónCoparmex