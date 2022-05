Tunkul Político: ''Carpetazo al caso del ex fiscal Cetina''

Por Sac-Nicté

¡Hola amables lectores! Vaya que han estado movidos los Tunkules Amigos ante los diversos aconteceres que en cascada se han dejado venir, por lo que sus acostumbrados y rítmicos mensajes no han parado de llegar, así que mejor sin preámbulos pasamos de una buena vez ¡A darle!

Los asuntos en el x´tokoy solar se están poniendo bien interesantes y con amplio surtido, pues apenas se está empezando a comentar una cosa, cuando ya brincó otra.

El Tunkul Ciudadano se comunicó como ya se va haciendo costumbre, es decir, bien enfurruñado, por el anuncio del carpetazo que con total desfachatez se le dio al caso del ex fiscal Cetina, pues con absoluto desparpajo, Goffito el insigne Fiscal Anticorrupción, salió a informar que por falta de elementos se daba por cerrado ese caso; que porque no se tipificó ni cohecho, ni peculado, ni utilización indebida de información, ni el uso de información privilegiada, ni abuso de funciones, ni conflicto de interés, ni tráfico de influencias, ni nada de lo establecido como faltas graves de los servidores públicos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. ¡Qué tal!

Una vez más se pone de manifiesto que la impunidad es la política pública paraguas que cubre con su manto protector a quienes ostentan un cargo, o forman parte de los grupos de interés de los detentadores del poder político y/o económico. Así que el insultante “Aquí no pasa nada” mantiene su cínica vigencia. ¡Hágame usted el canijo favor!

El que no para de mandar mensajes es el Tunkul Legislativo, pues el haranchac armado por las iniciativas que manda al congreso el supralegisladorejecutivo, va generando algunas reacciones. Primero fue el asalto para lograr la toma del Poder Judicial, y ahora la reforma a la Ley del Notariado, cuyos objetivos principales son el de darle al ejecutivo estatal un control unilateral absoluto y el de aumentar en un 50% el número de notarios al pasar de 100 a 150.

En ambos casos, los manejos en lo oscurito son la constante, ya que los boletines y/o declaraciones, pero sobre todo los llamados trascendidos sobre esos temas, han sido en verdad deplorables por el uso de frases solo para simular que son chéveres y beneficiosas las mencionadas reformas. En el primer caso fue que se acababan las pensiones vitalicias a magistrados y que se mejorará la justicia, en el segundo tema, dicen que se acabará con la mafia inmobiliaria. ¡Pa´su mecha!

Comenta ese Tunkul que ya van 15 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia y sepa cuantos jueces, más 50 notarías aseguradas hasta ahora; al parecer es enorme el número de compromisos, arreglos, pactos o cuotas que necesita cumplir el Chiquigóber para amarrar quien sabe qué. Vamos a ver, dijo un ciego…

Otro que se mantuvo muy activo fue el Tunkul Magisterial comentando los pormenores de las actividades programadas por la celebración el pasado 15 de este mes del Día del Maestro. Nos platica que lo que hubo fueron verdaderas innovaciones, pues entre las rifas de las ollas mágicas que iniciaron desde los festejos a las mamás, la caninata para que los profes sacaran a pasear a sus perritos y varias chuladas más, lo que se puso en claro fue la manipulación de esa celebración para la campañeada que desesperadamente está realizando Libo para ver si así sube del cuarto lugar en las encuestas y así poder exigir que le cumplan el compromiso de hacerlo candidato blanquiazul a la gubernatura.

Siguiendo con el tema de esa campañeada, ese Tunkul nos cuenta que al parecer, para el manejo de las publicaciones en redes sociales se organizó a los cuates a los que les han dado algún contrato docente, administrativo o manual, para que les den movimiento. ¡Ah! pero supuestamente hasta hay códigos para ordenarles lo que tienen que hacer, es decir, un número es para poner me gusta, otro para compartir, uno más para comentar, etc. Y que el que no cumple las órdenes al pie de la letra, simple y sencillamente tiene que decirle adiós a su contrato. ¿Será cierto?

Al respecto, el Tunkul Grilleril nos dice que lo que generó mucha especulación en días pasados, fue una publicación de Libo en su cuenta de Facebook en la que aparece disfrazado de Jedi y con un texto en el que asevera estar listo para rescatar a la galaxia del mal con el poder de la esperanza. ¡Chíspales! ¿Aviso o advertencia para alguien? ¿Otro suspirante por la migración? ¿El guinda será su quinto color? ¡Cosas veredes mío Cid!