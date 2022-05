Marisol Cen Caamal: Aguas con préstamos gota a gota

Marisol Cen Caamal (*)

Hace unos meses en una visita a mi pueblo, vi a una persona tocando las puertas de casa en casa para cobrar.

Pensé que eran aboneros, de esas personas que venden muebles o electrodomésticos en abonos y que pasan a cobrar periódicamente de casa en casa.

Me llamó la atención, así que pregunté si todavía había muchas personas que compraban de esa forma, y grande fue mi sorpresa cuando me comentaron que no eran aboneros, sino prestamistas que pasaban a cobrar todos los días. Me entristeció y enojó saber que los prestamos gota a gota ya habían llegado a mi pueblo.

Los préstamos gota a gota surgieron en los años 90 en Colombia. Estos préstamos se caracterizan porque otorgan crédito de manera fácil, solo le piden al deudor su identificación y realizan la cobranza del crédito todos los días. Suelen prestar desde 500 pesos, con una tasa generalmente de 1% diaria sobre saldos globales, y todos los días cobran una parte del interés y del capital.

Por ejemplo, si otorgan en préstamo $1,000 a un plazo de 25 días, para liquidar la deuda se tendrán que pagar $50 diarios durante 25 días, es decir $1,250 en total. Este esquema es sencillo y fácil de entender para quien obtiene el préstamo. Sin embargo, para alguien sin conocimientos financieros es difícil dimensionar el interés total cobrado.

Haciendo números sencillos, no parece tan alto. Solo es 1% diario, 25% por los 25 días, 365% anual. Pero esa no es la manera correcta de saber el verdadero costo del préstamo, para eso tendríamos que calcular el CAT (Costo Anual Total). En realidad la tasa no es de 1% al día, porque todos los días se abonan $50 que corresponden a capital e interés, y aun así se sigue pagando el 1% de interés sobre el total otorgado en préstamo, por que es sobre saldos globales.

Para obtener el costo real del préstamo podríamos utilizar la fórmula de TIR (Tasa Interna de Retorno). Al comparar los $1,000 otorgados al principio, con los $50 pagados diariamente, obtendremos una tasa de 1.7957% de interés diario, que al anualizarla con la fórmula de interés compuesto, nos da un resultado de 66,150.5% anual de interés.

Estos prestamistas, si empiezan con $1,000, y todos los días si lo que cobran lo vuelven a prestar capitalizándolo diariamente, terminarán generando de intereses $661,504.54 al año. Con $100,000 de capital que tengan para prestar, en un año podrían generar $66,150,454.32 de intereses. Así de jugosos son los préstamos gota a gota. Por eso insisten a las personas a que tomen los préstamos y una vez que caen en sus garras no quieren soltarlos.

Personas de pequeñas comunidades, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, en general personas para las que es difícil conseguir un crédito formal, se encuentran entre sus clientes. Tristemente la gente más pobre y vulnerable termina siendo víctima de estos delincuentes.

En una ocasión le sugerí a una persona que había caído en esos préstamos que denunciara. Le cambió la cara, me rogó que no dijera nada, estaba aterrada, me dijo que no le convenía hablar porque podrían hacerle daño a ella o a su familia. Además, cómo iba a denunciar si no tenía un contrato, no sabía el nombre de quién le había prestado el dinero, solo conocía el nombre de la persona que le cobraba, pero ni siquiera sabía si era real.—Mérida, Yucatán

marisol.cen@kookayfinanzas.com

@kookayfinanzas

Profesora Universitaria y Consultora Financiera

En las noticias de este mes, he visto que afortunadamente han detenido algunas bandas que colocan este tipo de créditos. Ojalá y las autoridades aumenten sus redadas, puedan capturarlos y sobre todo mantenerlos encerrados. Hay que erradicar estas prácticas que terminan dañando a los más vulnerables.