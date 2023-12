Una de las prestaciones más esperadas cada fin de año por los trabajadores es el aguinaldo. Algunos ya lo recibieron, otros están próximos a recibirlo, incluso hay quienes ya se lo gastaron antes de recibirlo.

Este bono anual que consiste en el equivalente a 15 días de sueldo, y que debe ser pagado antes del 20 de diciembre, para muchas familias mexicanas es un salvavidas financiero. Un dinero extra para celebrar las fiestas, comprar los regalos, las cosas que hagan falta en la casa, o para pagar las deudas que se han acumulado.

Lo cierto es que a pesar de que el aguinaldo representa una quincena adicional, para la mayoría de las familias no es suficiente para hacerles frente a todos los gastos y evitar la cuesta de enero.

Si usted ya lo recibió, antes de que se lo gaste, aquí van unos consejos para utilizarlo de la mejor forma posible:

Utilice al menos una parte del aguinaldo para crear un fondo de emergencia. Si es posible destine al menos un 20% de ese dinero, para empezar con un ahorro para cualquier imprevisto futuro que le pudiera surgir. Recomiendo no dejarlo dentro de su cuenta de débito, sino ponerlo en algún fondo de liquidez diaria que le genere intereses.

El fondo BONDDIA de la plataforma Cetes Directo es una excelente opción. Este fondo al 15 de diciembre de 2023 estaba pagando intereses de 11.13% anual, con disponibilidad diaria en días hábiles.

La recomendación de no dejar el dinero en su cuenta de débito que maneja día a día, se debe a que, si lo tiene a mano, se lo gastará sin darse cuenta. Además de que el dinero en su cuenta de débito es más vulnerable en caso de algún fraude.

Si tiene deudas, aproveche el aguinaldo para pagarlas o disminuirlas. Recomiendo hacer un listado de todas las deudas con sus respectivas tasas de interés. Puede optar por pagar las que tengan intereses más altos, o enfocarse en saldar primero la deuda más pequeña para motivarse y sentir que ha acabado con una, y luego enfocarse en la otra.

Si está pensando utilizar una parte de ese dinero para hacer sus compras, le recomiendo que haga la lista de todo lo que quiere comprar. Revise con cuánto dinero cuenta y establezca prioridades. Antes de pensar en los regalos, piense en las cosas que realmente necesitan como familia. Tal vez algún gasto médico que esté pendiente por hacer, el pago de algún seguro, la compra de algún electrodoméstico que urja reemplazar, etc.

Es cierto que es importante destinar una parte del aguinaldo a los regalos familiares y las celebraciones, pero la realidad es que no son un rubro donde debamos destinar mucho dinero. No se sienta presionado a comprar regalos para todos sus familiares, tampoco tiene que comprar regalos caros, ni sentirse obligado a participar en todos los intercambios de regalos, o acudir a todas las fiestas a las que lo inviten.

Lo importante de las próximas celebraciones navideñas es la convivencia en familia. Si mantenemos esto en mente, se evitarían muchos gastos superfluos.

Ojalá el aguinaldo rindiera para mucho más. Lo ideal sería que nos sirviera como una herramienta financiera para fortalecer nuestras finanzas, en vez de para resolver los problemas financieros que se han ido acumulando durante el año.

Para terminar, les dejo el consejo financiero que más me gusta de Warren Buffett para evitar compras innecesarias: “Antes de comprar algo, piense: ¿Qué me pasará si no lo compro? Si la respuesta es nada, no lo compre; porque no lo necesita”.— Mérida, Yucatán.

Consultora Financiera y Directora de las Licenciaturas en Administración y Finanzas, Universidad Anáhuac Mayab.