Plaza Grande: Morena Yucatán podría recibir a un ''pez gordo'' en sus filas

Rumor cobra fuerza

Lo que hace unas semanas era un rumor ha estado tomando forma en estos días: el senador Jorge Carlos Ramírez Marín estaría a unos pasos de dejar el PRI para saltar a Morena. Según nos aseguran, el legislador priista ha confiado esa posibilidad a algunos de sus allegados y en los próximos días se conocería una decisión definitiva, aunque su brinco al partido guinda es altamente probable.

Lo que parece frenarlo es el golpe que se daría a su amplia trayectoria y la merma al prestigio de que goza en el ámbito político, pues su ingreso a Morena representaría un “chapulineo” más notorio que el de otros políticos que han abandonado al PRI por intereses personales.

Se desconoce qué oferta pudiera haber recibido Ramírez Marín, pero, según nuestras fuentes, es un hecho que ha sostenido pláticas con dirigentes morenistas. De concretarse, no sería un salto cualquiera sino el de un verdadero pez gordo, por su peso político.

Réplicas de pleitos en Morena Yucatán

Los pleitos internos de Morena por las futuras candidaturas se replican en todos los estados, entre ellos, claro, Yucatán. El episodio más reciente es el cruce de declaraciones filosas entre Verónica Camino Farjat y Alpha Tavera Escalante. La que dio el primer golpe, como hicimos notar en esta columna, fue la expriista y expevemista Camino Farjat, quien cuestionó que la presidenta estatal de Morena quiera contender por la postulación al gobierno del Estado, con el argumento de que sería juez y parte.

Alpha Tavera le reviró a la senadora sus declaraciones y dijo que ambas han tenido la oportunidad de platicar y la expriista nunca se lo ha dicho frente a frente. Además, sostuvo que ella no ha alzado la mano para candidatura alguna. Aun así, la dirigente invitó a la legisladora a un café. ¿Será que acepte?

Sigue su estrategia

Rommel Pacheco Marrufo ha copiado una estrategia que puso “de moda” el senador Raúl Paz Alonzo. Con el argumento de que quiere aportar un grano de arena a la lucha contra el dengue, el diputado federal está llevando a algunas colonias meridanas un equipo de fumigación de moscos instalado en una camioneta que llevan su nombre y su imagen.

Nadie le refutaría esa acción si no fuera porque no tiene la aprobación de las autoridades sanitarias y nadie valida el insecticida que utiliza. En el combate al dengue no se usa cualquier químico, por el efecto que pudiera tener en las personas, y se sigue una estrategia bien definida.

Rommel Pacheco, según se puede ver en vídeos que difunde en las redes sociales, se encarga personalmente del manejo del equipo, sin que se aprecie una capacitación para ello. Lanza el insecticida como si estuviera manipulando una pistola de humo. Eso sí, presume que vecinos de muchas colonias le han solicitado que los visite para fumigar también.

Gajes del oficio

El prolongado viaje del gobernador Mauricio Vila Dosal en el Tren Maya le cobró factura en su salud porque “se resfrió” por permanecer muchas horas en el vagón presidencial, donde el clima artificial era muy intenso, “casi como si fuera el invierno capitalino”.

De acuerdo con los comentarios de gente cercana al gobierno, Vila Dosal terminó los dos días de viajes en el tren con una gripe severa que levantó sospechas de que había contraído Covid-19, pero con estudios se descartó la infección de coronavirus y el médico confirmó que tenía gripe común por permanecer muchas horas en el aire acondicionado del vagón del ferrocarril.

Vila Dosal, como informamos, acompañó al presidente López Obrador en los viajes de Campeche a Mérida y de Mérida a Chichén Itzá, recorridos muy lentos y tardados porque el tren rodó a 20 ó 30 kilómetros por hora y tuvo fallas mecánicas que lo obligaron a parar más de una hora en el tramo de Yaxcabá, como informaron Diario de Yucatán y medios de comunicación del centro del país.

Bromas en una espera

La lentitud de rodamiento del Tren Maya en su primer viaje de prueba de Cancún a Campeche y viceversa generó una serie de bromas entre periodistas que esperaron más de cuatro horas la llegada del convoy a la zona arqueológica de Chichén Itzá el sábado pasado.

Dos bromas se centraron en el presidente López Obrador: “El tren viene al ritmo como piensa y habla AMLO” y “Si nos deja encerrados (en el corral de prensa) y expuestos varias horas bajo los rayos del Sol, nos va a dar un vahído (término que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando sufrió en Mérida un desmayo y fue traslado de urgencia en un avión militar de la BAM No. 8 a Ciudad de México, como publicó el Diario en una nota que sacudió y evidenció al equipo más cercano al mandatario).

El militar que tenía la misión de “enjaular” a la prensa en el “corral de vallas metálicas” lo pensó bien y, aunque dijo que eran las órdenes que tenía, expuso la petición de los periodistas a sus superiores y éstos accedieron para que salieran del “corral de prensa” y se protegieran del fuerte Sol debajo de la sombra de los árboles. De alguna manera eso evitó que alguno sufriera insolación o “golpe de calor”, porque el calor era extremo, aunque por momentos refrescó el ambiente por un nublado.

Polémica de libros de texto gratuiros; oportinidad de "agosto" en las escuelas

Ya empezó la “sacadera” de dinero a los padres de familia en las escuelas públicas. Con el pretexto de que no usarán al 100% los polémicos libros de texto gratuitos, algunas primarias venden un libro de uso diario con precio de $360.

Otra medida dispuesta por directores es que los alumnos no se llevarán los libros a casas, sino que trabajarán con ellos en el aula. Y para que cada alumno resguarde su paquete de libros les venden un “huacalito” en $100. Y sólo es el principio de gastos, porque falta la “cooperación voluntaria” que solicitará más adelante la sociedad de padres de familia para el mantenimiento del edificio escolar más los artículos de limpieza que se piden de manera periódica en las escuelas.