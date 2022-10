CIUDAD DE MÉXICO.— Pedro Moreno se convirtió en otro concursante de MasterChef Celebrity México 2022 que tuvo que dejar la competencia, pero no por una mala participante en el reality sino por cuestiones de salud. En una reciente entrevista, el actor y modelo cubano habló de la lesión que lo obligó a ser el expulsado del programa de cocina.

MasterChef Celebrity México 2022. Lesión obligó a participante a salir del reality

En entrevista con la revista TV Notas, el actor dio a conocer que una bacteria se arrojó en su rodilla, y aunque pensó que sería algo pasajero, los fuertes dolores y las molestias le han afectado.

El cubano señaló que primero empezó con fiebres, pero luego tuvieron que operarlo de emergencia; tras la intervención término en silla de ruedas, pero gracias a la rehabilitación ya puede caminar mejor.

"Empecé a tener fiebres altísimas, me internaron y tuvieron que operar de emergencia. Me vine para Miami para seguir acá mi rehabilitación. Primero anduve en silla de ruedas, después andadura y ahora solo me sobra una muleta donde me apoyo", explicó el modelo.

Estamos en el #LiveTVNotas con Pedro Moreno, reciu00e9n eliminado de 'MasterChef Celebrity', para platicar sobre su experiencia en la 'cocina mu00e1s famosa de Mu00e9xico'. Posted by TVNotas on Tuesday, October 11, 2022

Sobre su salida de MasterChef Celebrity México, el histrión de 42 años comentó que salir del reality de TV Azteca de esa forma no fue la mejor, pero su salud era prioridad. Moreno destacó que la adrenalina que se vive en 'la cocina más famosa de México' "está padre".

"Estaba muy emocionado, la adrenalina que se vive en el foro está padre, pero bueno ya solo me resta dejar los antibióticos, ya empecé a hacer ejercicio y vamos bien", puntualizó el actor cubano.

Sin embargo, Pedro Moreno no descarta la posibilidad de regresar al reality, ya que su estancia en él fue grata, además de que su buen desempeño lo ayudó a permanecer en el concurso.

“Cuando le dije a los productores que tenía que irme, les comenté que si había otra tercera temporada me contemplarán, y me dijeron que sí, entonces todo puede suceder", externó el actor.

Cabe destacar que la lesionó en una rodilla obligó a Pedro a ausentarse de dos capítulos, pero el problema se agravó, así que no lo quedó remedio que irse de la competencia.

MasterChef Celebrity México 2022. Pedro Moreno salvó a Macky Rodríguez

Este pasado domingo 9 de octubre, en MasterChef Celebrity México 2022 se vivieron momentos de mucha tensión entre los participantes, pues como se mostró en el episodio, la expulsada de la noche iba a ser Macky Rodríguez debido a que no cumplió con su reto de salvación, el cual consistía en preparar unos huevos benedictinos; pero quien abandonó la competencia fue Pedro Moreno.

En redes sociales se generó el debate, ya que mientras algunos celebraran que la exparticipante de Exatlón México se quedó en el programa, otros más dejaron ver su enojo y señalaron que no era justo que se quedará solo porque Pedro Moreno de manera voluntaria se retiró.

Entre quienes mostraron su inconformidad con la permanencia de Macky en el reality, está Carmen Campuzano, cuarta expulsada del proyecto, y quien dijo no estar conforme con la decisión de la producción.

“Macky tuvo que haber salido desde la noche de mi eliminación...”, escribió en Twitter.