''Canelo'' Álvarez ''sacó'' a Grupo Firme de los XV de su hija; influencer dice tener vídeo

GUADALAJARA.— Este pasado fin de semana, Saúl ''Canelo'' Álvarez celebró a lo grande los XV de su hija Emily Cinnamon. La fiesta dio de qué hablar debido a lo ostentosa que fue, sin embargo también trascendió que el boxeador habría protagonizado una lamentable escena, pues habría sacado a Grupo Firme y otro cantante más de la fiesta.

Sobre este tema se pronunció una influencer, quien aseguró tener un vídeo del incómodo momento que vivió la agrupación por culpa del pugilista. No obstante, la posesión de dicha grabación ha causado que la creadora de contenido sea amenazada.

''Canelo'' Álvarez sacó a Grupo Firme de los XV de la hija del boxeador; influencer lo afirma

Una vez más, el famoso boxeador tapatío demostró su gran poder adquisitivo luego de cumplir uno de sus deseos a su hija. Y es que programas de espectáculos han señalado que la quinceañera quería tener en su fiesta a nada menos que a Eduin Caz y Grupo Firme.

Debido a que ''Canelo'' y la agrupación mantienen una buena amistad desde hace tiempo, la banda de regional mexicano aceptó presentarse en la fiesta de XV años, sin embargo, algo se salió de control en el evento: ''Canelo'' Álvarez habría sacado a Grupo Firme de la fiesta por una sencilla razón.

Según explicó la influencer Chamonic desde sus redes sociales, Álvarez sintió que la agrupación le robaba el show que él había montado para el cumpleaños de su hija.

De acuerdo con la creadora de contenido, Eduin Caz y su banda no solo cantaron "Las mañanitas", también interpretaron algunos de sus éxitos como "Ya supérame", ''En tu perra vida'' y ''El Tóxico''. Debido a esto, el boxeador también habría tomado el micrófono para cantar dichos temas con ellos.

Estos detalles revelados los dio a conocer la influencer dedicada a los espectáculos en un programa de radio, en el que también confesó tener bajo su custodia el vídeo en el que se ve cómo el "Canelo" terminó sacando a la agrupación de los XV años.

Por su parte, Grupo Firme se habría retirado sin tanto escándalo, pues ya habría obtenido su pago, pues se dice que la agrupación cobró 3.5 millones de dólares.

Chamonic también mencionó que el boxeador se "pasó de copas" y que esto habría provocado el desastroso desenlace de una presentación que se había transformado en inolvidable para la quinceañera.

¿Cómo fue la pelea entre el "Canelo" Álvarez y Grupo Firme?

Según Chamonic, "Canelo" Álvarez habría hecho suya la fiesta, convirtiéndose él en el centro de atención del evento. Por lo que al momento de que Grupo Firme atrajo las miradas, él se sintió "excluído".

"Y ahí viene el chisme: que ''Canelo'' corrió a Grupo Firme de la fiesta, tal cual, porque ya estaba entonado y estaba muy terco. Él era la atención en la fiesta en vez de la niña", detalló la influencer durante una de las emisiones que realizó para la estación de radio "La Mejor FM".

"Les dijo así tal cual, ‘se van a la … porque ya me hartaron...", puntualizó la influencer, quien asegura tener un vídeo con pruebas que aún no ha publicado.

Influencer es amenazada por tener vídeo de pelea del "Canelo" y Grupo Firme

La primicia que dio Chamonic en un programa de radio no fue bien recibida, pues fue amenazada y le han prohibido publicar el vídeo que tiene guardado.

"Me pidieron que respetara", sostuvo al señalar que le da risa que "la gente que pide respeto no respeta", y reveló que si alguien más la llama "mentirosa" deberá defenderse viralizando el material que tiene.

"Chismosa sí, mentirosa no", agregó la influencer sobre la pelea de ''Canelo'' Álvarez pasado de copas con Grupo Firme al concluir la fiesta de XV de su hija.

"Escuchen bien, yo dije que fue mala copa este señor, yo no dije nada de ningún grupo, nada de ningún cantante. Escuchen bien antes de echar chisme y reclamar", comentó la influencer.

"Conclusión, me pidieron que no pusiera el video, que no se compartiera, que respetara (…) pero pues no lo voy a poner el vídeo por ahorita", confesó Chamonic al asegurar que ella va a defender su credibilidad haciéndolo público si sigue recibiendo hostigamiento por el material que guarda de "Canelo".

No solo Grupo Firme, el ''Canelo'' también sacó de la fiesta de XV de su hija Emily Cinnamon a otro cantante

Luego de que Saúl "Canelo" Álvarez "tiró la casa por la ventana" para celebrar los XV años de su primogénita, salió a la luz que el boxeador acabó corriendo a los integrantes de Grupo Firme y también a Carín León, ya que consideró que se estaban robando el evento.

"Canelo" los corrió argumentando que los invitados le estaban poniendo más atención a ellos que a su hija.

"Se llegó a la fiesta y empezaron los problemas, porque había más gente que mesas, muchos tuvieron que esperar tres horas para poder entrar y sentarse. 'Canelo' ya estaba como enojado, queriéndose poner los guantes, literal", relató la influencer Chamonic.

El boxeador discutió "muy feo con Carín León", lo que le resultó ofensivo, dado que el cantante no suele ofrecer conciertos privados. "Se van a la... porque ya me hartaron', habría externado el púgil.

Con Carín dicen que estaba pasándola bien y que se le enfrenta y le dijo feo: 'la mitad de los que están aquí son una bola de golleteros (palabra que se usa también como "gorrón".)", relató Chamonic.