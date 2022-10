¿Andrés García murió? Periodista aclara qué está pasando con el actor

MÉXICO.— La mañana de este lunes 24 de octubre en redes sociales circular el rumor de que el actor y galán de telenovelas, Andrés García, había muerto.

Esta información sin fundamento también señalaba que personas cercanas al actor habrían confirmado que debido a la situación complicada de salud que desde hace unos meses padecía, el galán de cine mexicano habría muerto. No obstante, un reconocido periodista reveló cuál es el verdadero estado de salud de Andrés García.

¿Andrés García murió? Periodista desmiente rumor y revela de dónde surgió

Fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien negó que la presunta información sobre la muerte de Andrés García sea verdad.

El también presentador del programa "Sale el Sol", aclaró que de manera irresponsable un creador de contenido de YouTube aseguró que el actor había muerto.

Debido al revuelo y la duda que habría causado esta persona, el también conductor del programa "De primera mano" negó dichas versiones en su canal oficial de YouTube.

"El día de hoy de manera irresponsable, un estúp#$%! dijo que Andrés García había muerto, ojalá los saquen del aire. Amigos, periódicos y mucha gente que lo retomaron y demás; me comuniqué ahorita y le marqué", explicó el también presentador del programa "El minuto que cambió mi destino".

Tras esta aclaratoria, el periodista indicó que Andrés García pudo contactar al histrión y él mismo le dijo que estaba bien de salud, pese a la delicada condición que ha mantenido desde hace unos meses.

"Me contestó Andrés y me dijo que está bien”, compartió el conductor de Sale El Sol.

El periodista concluyó reafirmando que el protagonista de la telenovela "Mujeres engañadas" no está muerto y está bien.

“Estoy en posibilidades de decir que Andrés García no está muerto, que se siente bien y está mejor día a día, bueno de eso se trata esto, de mejorar", finalizó Gustavo Adolfo Infante.

Cabe recordar que hace algunos meses, García dio a conocer que le diagnosticaron cirrosis, una condición que le ha provocado una importante degeneración en su salud. Asimismo, debido a su desmejorada condición hace algunas semanas permaneció hospitalizado con la intención de estabilizarlo y regular sus funciones básicas.

Pero tras mostrar una mínima mejora, su amigo Germán Lizárraga le llevó la banda a su casa en Acapulco, y en aquella ocasión, Andrés García no dejó de beber durante la celebración, esto desató la crítica en su contra.

"Estuvo bebiendo, fue un momento de euforia que él tuvo, todos le aplaudimos, pero cuando sacó la pistola fue correr y me puse detrás de un poste. No me dio miedo, fue precaución, no iba advertido (de que sacara la pistola)", dijo el líder de una banda de regional mexicano a la televisora Telemundo.

