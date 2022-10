Exempleado de Pati Chapoy exhibe maltrato en Ventaneando: ''no les pagan a los reporteros''

Ventaneando últimamente ha estado en medio de la polémica tras el caso de Verónica Castro y las presuntas acusaciones de acoso a menores de edad que se hicieron en su contra.

La actriz de "La casa de las flores" fue fuertemente criticada en redes sociales por mantener supuestas conversaciones íntimas con varias jóvenes a través de videollamadas en las que hablaba sobre temas subidos de tono, como por ejemplo el vídeo que se filtro de Gabriel Soto.

Verónica Castro es descubierta teniendo conversaciones inadecuadas con niñas menores de edad en horas de madrugada.

Verónica Castro en todo momento negó las declaraciones de Tiara, una de las supuestas víctimas de acoso, y tras varios días de que "desapareció" de redes sociales y acusó de daño moral a los periodistas que filtraron la situación, la también presentadora ofreció una entrevista a Pati Chapoy en Ventaneando, en la que habló por primera y única vez, pues no salió en ningún otro medio y tampoco en ninguna televisora.

Los internautas también criticaron que el programa de TV Azteca estuviera defendiendo y tratando de limpiar la imagen de Verónica Castro, ya que es una "acosadora" y debería de estar en la cárcel.

Ahora, a raíz de todo el escándalo, ha sido un excolaborador de Pati Chapoy quien expuso los maltratos que reciben por parte de la producción los reporteros y periodistas que pasan información.

Exempleado de Pati Chapoy exhibe maltratos en Ventaneando

A través de un vídeo en YouTube, Gabriel Sodi, quien trabajó en Ventaneando, e Inés Moreno, ambos periodistas, estaban en una transmisión en vivo cuando un comentario de una persona llegó asegurando que tenían envidia del programa de Pati Chapoy y que por eso la criticaban tanto. Sin embargo, los dos respondieron tajantes que eso no era verdad y aunque reconocen que la presentadora de TV Azteca fue pionera en muchas cosas respecto al periodismo de espectáculos, no quisieran trabajar con ella.

"Yo no creo que sea la universidad del espectáculo, no se les quita su crédito de que fueron pioneros en muchas cosas, no se le quita la trayectoria a la señora, no se le quita lo profesional que fue la señora, porque sí tiene muchos puntos a favor y muchos puntos en contra", comentó Gabriel Sodi

Asimismo, aseguraron que Pati Chapoy es experta en crear estrategias para proteger a las personas del medio que son importantes para ella o que sí le caen bien como en su momento pasó con Enrique Guzmán y ahora con Verónica Castro.

"Una de estas es que cuando limpió la imagen de Enrique Guzmán se vistió de morado con amarillo que fue muy de feng shui, que es mucho de ella porque prepara todo milimétricamente. ¿Qué pasó con Yolanda? La amábamos y siempre se le trató bien, hace muchos años, de repente la dejaron de amar, y así son... En este sentido estarle tirando a Yolanda Andrade", añadió Sodi.

Por otro lado, Inés Moreno comentó que una de sus mejores amigas es Susana Heredia, una reportera que trabajó en Ventaneando, y ella en varias ocasiones le exhibió el maltrato y las mañas que tenía la producción de Ventaneando con los colaboradores.

"Mi mejor amiga que es Susana Heredia me contó, vivimos juntas esa etapa, yo sabía el trato, el modo, las maneras y cero me gustaría trabajar ahí, y me parece que están perdiendo la objetividad", comentó Inés Moreno.

Por su parte Gabriel Sodi recordó que a varios reporteros de Pati Chapoy nunca les reconocieron el trabajo y aparentemente estarían amenazados, pues él cree que nunca dirían lo que vivieron. Además argumentó que los hacían trabajar jornadas sumamente exageradas de más de 12 horas, no tenían descanso y si tenían que viajar, al día siguiente se estaban presentando en la oficina sin importar si estaban cansados o si les ocurría algo.

"Susana Heredia, Jorge Nieto, Rodrgio Lovato eran reporteros de oficio y nunca se les reconoció... No creo que se atrevan a decir la verdad... A Norma Aguirre la explotaban, era la que menos exclusivas llevaba, pero se hizo buena a raíz que otros se fueron, pero maltratos monumentales a ella como que la hacían llegar a las seis de la mañana, te vas, vuelas, regresas de Monterrey a las 2 de la mañana y nos vemos en la oficina, jornadas de muerte", contó

Exhiben a conductora de Ventaneando de no pagar a reporteros

Se sabe que la que está al mando de Ventaneando es Pati Chapoy, sin embargo, Rosario Murrieta ha trabajado da la mano de la conductora por muchos años y de acuerdo con lo que reveló Gabriel Sodi, la excompañera de Inés Gómez Mont en "Los 25 más" siempre deja "tirados" a los periodistas de espectáculos que recopilan información necesaria para el programa, pues no les paga y además los explota.

"¿A cuántos reporteros no les ha pagado, a cuántos les ha dejado de pagar, a cuántos los ha traído con horarios de seis de la mañana a una de la mañana? Su esposo, Enrique Feliciano, que en paz descanse, se fue solo, pero oye que tú creas que eso es trabajo y productividad, perdón pero eso en ninguna empresa". dijo Sodi