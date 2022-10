Verónica Castro. Presunta víctima confirma acoso y filtran VÍDEO de polémicas conversaciones

Verónica Castro fue tendencia en días pasados por presuntamente haber acosado a niñas menores de edad y aunque la actriz negó tales declaraciones a través de redes sociales, una supuesta amiga contó para una revista que la mamá de Cristian Castro tiene serios problemas de salud mental e incluso ha alejado a toda su familia.

Ahora, una de las presuntas víctimas de acoso de Verónica Castro dentro del grupo llamado "Los fantasmas de Verónica" rompió el silencio y confesó todo lo que le había sucedido con la también cantante. Además, el periodista Jorge Carbajal filtró parte de las polémicas conversaciones que Verónica compartía con sus fanáticas en reuniones virtuales. Aquí los detalles.

Verónica Castro. Presunta víctima de acoso habla sobre las conversaciones íntimas con la actriz

Fue en su cuenta de Twitter, que una jovencita llamada Tiara (@soyTiara) reconoció ser una de las víctimas que sufrió acoso por parte de Verónica Castro.

Cabe mencionar que la actriz acusó a Yolanda Andrade de haberle pagado a esta chica para exhibir esos mensajes y afectarla públicamente, pues incluso días pasados la polémica conductora retomó el supuesto romance que habrían tenido hace muchos años y hasta reveló que le fue infiel a Monserrat Olivier con Verónica Castro.

No sé qué piensan ustedes de lo que dice esta persona, pero parece que también ya le están pagando a Tiara te sigue lastimando niñas que eran sus amigas y que tiene la misma perversión que las otras. Tengan cuidado los demonios se meten como la humedad. pic.twitter.com/h9worgyT2q — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 4, 2022

Ahora, ha sido Tiara quien habló al respecto y le pidió públicamente a Verónica Castro que evitara que sus "fanáticos tóxicos" la dejaran de atacar, pues había estado recibiendo amenazas y mensajes de odio en su contra.

"Todas saben el contacto que tuve con la señora Verónica Castro, pero también saben que sus fans tóxicos me tiraron mucho hate, decidí alejarme de su fandom y de ella en general. El contenido del que hablan paso de mano en mano, gracias a que muchas personas saben lo que pasó" expuso Tiara

Fue a través de un hilo en Twitter que Tiara arremetió contra Verónica Castro pues ni siquiera intenta desmentir todo lo que pasó, además confirmó que ella acababa de cumplir 18 años en ese momento, pero las demás niñas tenían 13 o 14 años. La joven insiste en que todo lo que se está diciendo de la conductora es verdad. Asimismo, le pidió no volverla a mencionar.

"Algo que quiero decir es que en sus 'tuits' no desmiente que sea verdad, sólo que según me pagaron para pasar información. ¿Así o más claro? En ese entonces yo tenía 17 años y en ese zoom tenía horas de haber cumplido 18. Las otras tenían, 13, 14 o 18... De la manera más atenta le pido que sea la última vez que usted menciona mi nombre y hace una acusación así, usted sabe que eso que salió no es mentira".

En sus últimas declaraciones, Tiara revela que sí es fan de Yolanda Andrade pero jamás ha tenido ningún tipo de contacto con ella y mucho menos le ha pagado o ofrecido dinero para afectarla. Además, reveló que Verónica Castro quiso pasarse de lista y de nueva cuenta le pidió que parara las críticas en su contra, pues ella apenas tenía 19 años.

"Está claro que obviamente se quiso pasar de lista, no una, sino en varias ocasiones. A mí no me han pagado absolutamente nada y quiero que deje de mencionar mi nombre, lo único que está causando es más acoso contra una chica de 19 años. Señora, usted tiene 69 años es una mujer con mucha influencia, ¿no le parece injusto? Meterse con una persona que no tiene relación con el medio, ni el tipo de influencia que usted posee", agregó la joven.

Tiara, víctima de acoso de Verónica Castro, reveló que junto con ella veían la novela "Pueblo Chico, Infierno Grande" y todas las escenas que tenían algún tipo de contenido sexual, Pese a todo, ella agradece todos los buenos detalles que tuvo la actriz con su persona y reconoce que le costó trabajo alejarse de ella y del grupo "Los fantasmas de Verónica".

"Malagradecida jamás, le agradezco muchísimo los detalles que tuvo conmigo, los que hizo de buen corazón por eso me costó mucho alejarme de ella. Los demás claro que no".

Cabe mencionar que Tiara cerró su cuenta de Twitter debido a los mensajes y amenazas que le estaban llegando por parte de los seguidores de Verónica Castro.

Filtran vídeo de conversaciones entre Verónica Castro y menores de edad

Luego de que Jorge Carbajal exhibiera el acoso que cometía Verónica Castro con niñas menores de edad, la actriz respondió y aseguró que son personas que se dedican a destruir todo y los tachó de "pobres" pues tienen que difarmar a las personas para "poder comer".

Mirenlos y grabenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. perdona los Dios mio. pic.twitter.com/rTZ4Akggks — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 4, 2022

Sin embargo, ahora el periodista, solicitó a una de las víctimas de Verónica Castro parte de las conversaciones tan polémicas que tenía con su grupo llamado "Los fantasmas de Verónica" y aunque sólo mostró un fragmento de dichas reuniones virtuales, afirmó que él vio más de seis horas en donde la mamá de Cristian Castro hace polémicos comentarios con este grupo de jóvenes sobre temas inapropiados para su edad.

Carbajal admitió que sí le dieron permiso para compartir estas conversaciones siempre y cuando se protegiera la identidad de las víctimas, por lo que únicamente se puede escuchar la voz de Verónica Castro hablando y haciendo declaraciones un tanto fuera de lugar.

"Por lo tanto, estando en Miami, lo crean o no, únicamente capturamos el recuadro de Verónica Castro, las declaraciones de Verónica Castro y quitamos todas las voces de niñas que tuvieran que ver ahí..."

Pruebas pruebas aquí están!!! Créanlo o dúdenlo!! @JorgeCarbajalOf @EnShockOficial #MeQuedeEnShock #VeronicaCastro hablando en un zoom privado con MENORES sobre el uD83CuDF46 de #GabrielSoto uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDC40uD83DuDE2C pic.twitter.com/KTQLz7HUUH — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) October 4, 2022

En el vídeo se puede ver que Verónica Castro está hablando con niñas de entre 13 y 17 años sobre un vídeo íntimo de Gabriel Soto que se filtró hace unos años.

"Ella está hablando con puras niñas, algunas de 13 años, otras de 14, otras de 16, otras de 17, del vídeo de Gabriel Soto" dijo.

En el vídeo, efectivamente aparece la exconductora de "Pequeños Gigantes", diciendo las siguientes frases que actualmente están comprometiendo toda su carrera artística y profesional.