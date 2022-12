Danna Paola sufre otro accidente en pleno escenario: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Danna Paola nuevamente sufrió un percance en uno de sus conciertos. Al igual que la pasada ocasión en la que tuvo que volver al escenario con la cabeza vendada tras un fuerte golpe, la también actriz demostró su profesionalismo al continuar con su show a pesar de accidente que tuvo tras una falla técnica.

Danna Paola sufre otro aparatoso accidente en pleno escenario

La cantante y actriz continúa con su gira "XT4S1S" pese a que ésta se ha visto envuelta en la polémica debido a la cancelación de algunas presentaciones, y por supuesto, los accidentes que ha sufrido la intérprete de "Oye Pablo" en pleno escenario.

Y es que una vez más, Danna Paola desató la preocupación de sus fans cuando mientras se encontraba a varios metros de altura colgando de un arnés, éste presentó una falla y terminó arrastrando a la cantante fuera de la plataforma.

Aunque este percance pudo haberle causado a Danna un severo accidente, para su fortuna solo le generó un tremendo susto.

No obstante, la intérprete de "Mía" no pudo ocultar lo asustada que se sintió. Incluso, en vídeos que circulan en redes sociales se muestra como la actriz de Élite hizo de todo para aferrarse a la plataforma elevada y no caerse.

Pese al mal momento que vivió, Danna Paola tomó con humor el accidente y dio muestra de su profesionalismo, pues continuó con su concierto; el público que asistió a verla al Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, aplaudió esta acción.

“¡A la mier**! No, pues, ya me fui… como piñata, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta. Súbeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”, expreso Danna entre risas al superar el percance.

Cabe destacar que aunque los accidentes que ha sufrido la intérprete de "Sodio" durante sus recientes conciertos le han costado la crítica y los abucheos, la cantante ha continuado con su gira, la cual según algunos rumores ha tenido muchas fallas por culpa de ella misma.

En esta ocasión, si el incidente con el arnés hubiera afectado gravemente a la cantante, la responsabilidad recaería sobre Danna, pues la joven aceptó que se había subido al arnés sin siquiera haberlo probado, algo que causó preocupación para todo el personal de producción, pero que al final no hizo nada.

