MasterChef Celebrity México. Participante se casaría con el productor a través de extraño ritual

MasterChef Celebrity México 2022 ha sido uno de los programas favoritos del público estos últimos meses y ahora, una de las participantes está dando de qué hablar luego de que se diera a conocer que estaría por casarse con el productor del programa y que lo harían por medio de un extraño ritual en un país de Europa.

Asimismo, salió a la luz que varios de sus compañeros que formaron parte del reality de TV Azteca estarían invitados y viajarán este mismo mes de diciembre para presenciar dicha unión matrimonial. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Participante de MasterChef Celebrity México se casaría con el productor en Europa

De acuerdo con un periodista de Grupo Fórmula, reveló que Alejandra Toussaint, exparticipante de MasterChef y Survivor México, viajará a Europa con varios de sus compañeros para pasar las festividades decembrinas y, además, para contraer matrimonio con uno de los productores del programa. Fue ella misma quien habría confirmado la noticia a través de una plática que ambos tuvieron.

"El martes dijo, Alejandra Toussaint, que se va de viaje... Se van Pepe, Mauricio, Karla Gascon, Fercho, que es el productor de 'MasterChef', que por allá va a estar el chef Pablo, se van a Madrid, bueno a España, a Barcelona, a Grecia, a París".

Asimismo, mientras conversaban, Alejandra Toussaint le expresó de la nada que ese viaje también lo hacía porque se iba a casar, y en medio de la sorpresiva reacción del periodista, le preguntó que con quién, y ella respondió que es con "Fercho", productor de MasterChef Celebrity México.

"Me dijo que se iban de fiestas decembrinas y me dijo 'y me voy porque me voy a casar', y yo '¿cómo que te vas a casar?... me contó que se va a casar con Fercho, el productor... ellos se conocen desde hace tiempo, y ahora que se reencontraron en el proyecto fue que reconectaron".

Alejandra Toussaint se casará con productor de MasterChef Celebrity México en un extraño ritual

El periodista comentó que aparentemente no sería una boda tradicional ni religiosa, sino que Alejandra Toussaint se casaría con el productor de MasterChef México por medio de un ritual y aunque la también exparticipante de Survivor México no le dio muchos detalles, él considera que será una ceremonia de otro estilo.

"Intuyo que es como un ritual, un casamiento de amistad, en una de esas no y sí es un bodorrio de otro estilo. Ella me lo dijo. Me parece que será en Barcelona donde hagan este casamiento, este ritual... De hecho apenas medio me contó", señaló César.

Él es Fercho, productor de MasterChef México.

Por otro lado, reveló que Ale Toussaint es muy creyente de ese tipo de rituales y ceremonias como ancestrales y "de otras vidas" o épocas y aunque intentó sacarle más información al respecto, la actriz no quiso decir mucho, sin embargo, si comentó que podría cambiarse el apellido.

"Alejandra Toussaint es muy asidua a estas culturas ancestrales, a todos estos rituales... Yo insistí en que me contara, entramos a una entrevista y al final les dijo, 'es que a lo mejor me cambio el apellido'... Ellos se van el 27 de diciembre y es un viajesito bastante largo".

¿Quién es Alejandra Toussaint, participante de Masterchef Celebrity México 2022?

Alejandra Toussaint es una actriz nacionalizada mexicana pues es originaria de Francia. A los 18 años comenzó su carrera profesional estudiando en Marsella Actor's Sud, en su país natal.

En París tuvo la oportunidad de tener distintas colaboraciones en cortometrajes para luego regresar a México a brillar con su actuación. Alejandra recibió El Laurel de Oro en 2014 por su trayectoria como actriz.

En los últimos años, Ale Toussaint ha alcanzado más reconocimiento del público pues estuvo en dos realitys de TV Azteca: Survivor México y MasterChef Celebrity.

En el primero fue una de las "villanas" de la historia, pues el trato que tenía hacia sus compañeros desató muchas críticas y polémicas, sin embargo su estrategia la llevó a quedar entre los primeros lugares; mientras que en 'MasterChef Celebrity' no logró llegar a la final y también tuvo una fuerte controversia con Nadia.