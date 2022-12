Paola Rojas con Chabelo, así fue la incómoda entrevista: Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— Paola Rojas una vez más ha generado el debate, pues recientemente la periodista compartió una entrevista que le hizo a Xavier López ‘Chabelo’; pero la charla de inmediato causó controversia, ya que internautas tacharon la actitud del actor y comediante, quien además de "ofender" a la presentadora de TV, la hizo sentir muy incómoda.

Paola Rojas con Chabelo, así fue la incómoda entrevista

Fue hace cuatro años que Paola Rojas demostró su profesionalismo y el porque es considerada una de las periodistas más capacitadas de México, pues mediante una grabación compartida en su cuenta de Instagram, la conductora de "Netas Divinas" recordó la incómoda entrevista que tuvo con el apodado 'Amigo de todos los niños'.

En el vídeo que publicó la presentadora de noticias se puede ver a Paola Rojas mencionado lo feliz que está por estar con ‘Chabelo’, quien la invitar a la Villa de Santa Claus, pero el comediante interrumpe de inmediato a la periodista para señalarle que "no la invitó".

Posteriormente, el presentador de "En Familia con Chabelo", "ataca" a la conductora, pues la llama "gorrona".

''Miren qué feliz soy, estoy con Chabelo, encantada porque me acaba de invitar a la Villa de Santa Claus''. A lo que Chabelo responde: ''No la invite, tiene que pagar su boleto'', y la periodista replica: ''Ah bueno, por supuesto, si gorrona a estas alturas, imagínese nomas''.

''No yo no quería decir, pero no quiero se convierta usted en gorrona'', agregó Chabelo, sin embargo, Paola se ríe y continúa la entrevista aunque si es posible percibir el incómodo momento que pasó.

Tras la publicación de este vídeo en el que Paola Rojas señaló que entrevistó a Chabelo con motivo de un espectáculo que presentó hace algunos años, las reacciones y comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Muchos aplaudieron la ''diplomacia'' de la presentadora de TV mientras que criticaron al actor y comediante por portarse grosero y ''arrogante''.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que ‘Chabelo’ da una entrevista con la que genera polémica.

En 2018, en el mismo evento en el que lo entrevistó Paola Rojas, el actor y comediante fue duramente criticado tras responderle a una reportera ''¿Qué le importa?'' al cuestionamiento de ''¿Cuántos años lleva trabajando para los niños?''.

La entrevista desató diversas opiniones y críticas al comediante, tras ser acusado por internautas de haber sido grosero.

