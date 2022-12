Alan Estrada ya se habría casado con su pareja; la presunta boda fue en la Península de Yucatán

MÉXICO.— Antes de finalizar el año 2022, Alan Estrada decidió revelar que es gay; el actor desató los comentarios, pero sobre todo los elogios, pues muchas personas de la comunidad LGBT agradecieron que haya hecho pública su orientación sexual, pues de ese modo habría más apoyo y apertura para la diversidad. Sin embargo, tras su declaración han surgido algunos rumores sobre su vida privada.

Alan Estrada ya se habría casado con su pareja; revelan detalles de su presunta boda

En el mensaje en el que abiertamente aceptó ser gay, el también youtuber afirmó que no le gusta hablar de su vida privada, es por ello que quizás pocos sabían de sus preferencias y su presunto estado civil.

Si bien desde hace años se especulaba que Alan Estrada no tenía novia, porque probablemente sostenía una relación en secreto con algún hombre, ahora aquellos rumores alrededor del histrión podrían ser confirmados.

Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir x su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado. uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83CuDFF3??uD83CuDF08 — Alan Estrada (@alan_estrada) December 26, 2022

Uno de los más sonados y que ha resurgido es su presunta boda. Fue en 2017 cuando se especuló que Estrada haría una pausa en cuanto a los viajes que realizaba para compartir en su canal de YouTube, debido a que daría el siguiente paso en su relación.

Según algunos medios nacionales, Alan Estrada se casaría con su novio bailarín. Asimismo, en aquel tiempo se indicó que el también influencer habría decidido realizar su boda en Cancún, Quintana Roo.

La presunta boda de Alan Estrada fue en la Península de Yucatán

De acuerdo con la revista TV Notas, Alan Estrada se casó en la Península de Yucatán y a la boda habría asistido la actriz Silvia Navarro, quien presuntamente fungió como madrina de los novios.

Pero la presencia del actor Luis Gerardo Méndez —con quien también se rumorea Alan habría tenido una relación sentimental— habría sido elemental en el enlace, ya que éste habría sido el testigo de Estrada.

Es importante señalar que en momento todo quedó en un rumor, incluso en un programa con Adela Micha, negó haberse casado y haber tenido un novio.

Pero aunque Alan Estrada en su momento negó haberse casado y también tener novio, ahora que confesó ser gay resurgió el rumor de la supuesta boda con un bailarín.

¿Por qué dicen que Alan Estrada podría haberse casado con su novio?

A raíz de que Alan Estrada se declaró abiertamente gay, en redes sociales empezó a circular un vídeo de la vez que estuvo invitado a un programa de Adela Micha (como se mencionó anteriormente), en dicha emisión la periodista leyó las preguntas de los internautas:

"Que hable de su boda", se le escucha decir a Adela a lo que Alan contesta: "¡que no me casé!" y Adela continúa diciendo: "que si tienes novio", por lo que el actor comenta: "ah que tengo novio... no, no tengo novio, pero si me estás tirando la onda... (el seguidor) tampoco eh".

Sin embargo, en julio de 2021, Alan Estrada en entrevista con TV Notas reveló que nunca ha pensado en casarse, pues siempre ha sido muy solitario y es un amante de su libertad.

“Honestamente, el tema de la familia y casarme nunca ha estado en mi mente, siempre he sido muy solitario y me encanta mi independencia. Me gusta mucho mi trabajo y es mi pasión; a veces no se puede tener todo en la vida y hoy por hoy le apuesto al trabajo... soy un amante de mi libertad”, indicó el actor en aquella ocasión.

