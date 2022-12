CIUDAD DE MÉXICO.— Galilea Montijo confesó que ella sí realiza rituales para atraer la abundancia de dinero, salud y trabajo; en una reciente emisión de un programa que conduce, detalló su curioso ritual de Año Nuevo.

Galilea Montijo da a conocer su particular ritual de Año Nuevo para atraer el dinero

En una emisión del programa Netas Divinas, la también conductora del matutino de Televisa reveló cada año lleva al cabo un ritual para atraer cosas buenas.

Galilea Montijo comentó que muchas veces la "han tachado de loca" pues su particular ritual, pero afirmó que ella continúa realizándolo pese al qué dirán.

“Les voy a contar cómo lo hago: las 12 de la noche que uvas, que calzón… Yo, a donde quiera que voy, me han visto como loca”, inició mencionando la también presentadora de TV.

“O sea, me ha tocado en ciertos países, en ciertos lugares, en restaurantes, aventar como loca las lentejas, pero yo las cargo”, agregó la tapatía.

La conductora del programa "Hoy" siguió insistió en que para el fin de año hay “aventar las lentejas” si se desea atraer la abundancia.

“Agarro las lentejas, así de la bolsa tal cual, con una bolsa de plástico al lado, y empiezo con las campanadas a aventar, te tienes que aventar las lentejas”, detalló la también modelo, quien mientras hace esto a las 12 de la noche, piensa “en abundancia de dinero, de salud, de trabajo bien pagado, mucha abundancia en todos los sentidos: amor, familia, amigos, alegría”.

“Luego caen las lentejas al piso, y como loca, donde quiera que me agarren, en el suelo empiezo a recoger, las guardo en la bolsita, me las llevo y luego las pongo en un morralito en mi cartera”, añadió Galilea.

De acuerdo con la conductora, esta bolsita la carga durante todo el año, “y el año siguiente vuelves a hacer lo mismo, tiras esas”.

“Acuérdense de mí cuando llegue la lana”, comentó a sus colegas de emisión: Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún.

Tras la detallada explicación del curioso ritual que realiza Galilea Montijo para Año Nuevo, Consuelo indicó que su hermana realiza el mismo, sin embargo, la conductora destacó el peligro que podría representar realizar esta práctica.

“Hace como 5 o 6 años hace sus mam… de las lentejas, entonces Lulú come y avienta, come y avienta... el Año Nuevo... ahí está Lulú, y de repente alguien le dice ‘Me entró al oído una lenteja’, y casi casi lo tuvieron que operar, no sé cómo cayó ahí la ching…, pero la odiaron”, contó entre risas la actriz y comediante.

