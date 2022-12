CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la muerte de Fernando del Solar, Ingrid Coronado ha decidido romper el silencio y acabar con la campaña de odio en su contra luego de separarse del exconductor de "Venga la Alegría" cuando éste padeció cáncer de pulmón. En una recienten entrevista, la exGaribaldi hizo polémicas confesiones, pues afirmó que el argentino la culpó de su enfermedad y él fue quien desató los ataques en contra de la también escritora.

Ingrid Coronado confiesa que Fernando del Solar la culpó del cáncer que padeció

Fue durante el programa de Yordi Rosado para su canal de Youtube, en el que la autora de "Mujerón" se sinceró sobre su relación con el fallecido conductor de TV, Fernando del Solar, a quien anteriormente la también locutora describió como "el hombre al que más ha amado", pero quizás el que más la ha perjudicado.

Recordemos que durante años, Ingrid Coronado ha sido blanco de críticas por supuestamente haber abandonado al argentino en medio de su lucha contra el cáncer. Sin embargo, tras la muerte de Del solar la verdad ha empezado a salir a flote.

Sobre esta polémica, Ingrid le contó a Yordi que temía que su exesposo pudiera enfermar más o tener una recaída, si contaba toda la verdad de cómo ocurrieron las cosas.

Pero tras ocho años, la conductora dijo sentirse lista para revelar toda la verdad de lo que ocurrió cuando el conductor tomó la decisión de acabar con su matrimonio, pues Ingrid Coronado confirmó nuevamente que fue Fernando quien le pidió el divorcio.

La presentadora de "Todos a bailar" relató que después de que al exconductor del programa "Hoy" le fue diagnosticado linfoma de Hodgkin, tomó quimioterapia durante algunos meses, hasta que decidió dejarla porque sentía que el tratamiento lo hacía sentir muy mal y era muy desgastante.

Su salud comenzó a empeorar, al punto que un día tuvieron que ingresar de urgencia al hospital, y ella estuvo con él, pese a que tuvo que poner en juego su trabajo.

"Un día se empezó a sentir muy mal, decía que no podía respirar, lo llevé al hospital, le empezaron a hacer estudios... yo tenía un evento... de esas veces que dije: '¿cómo le voy a hacer?, lo tengo gravísimo en el hospital y tengo un evento importantísimo... y yo tengo que cuidar mi trabajo, porque de ahí comen mis tres hijos'. Entonces le dije a Dios, 'ayúdame, ilumíname'", externó la ex de Charly López.

Ingrid Coronado mencionó que después del evento regresó al hospital, pero a su retorno Fernando del Solar sufrió un paro cardiorespiratorio, tras ese percance su exesposo "ya no volvió a ser el mismo".

"... A partir de ese momento ya no volvió a ser el mismo. Ahí algo pasó, porque yo ese día perdí a mi esposo, yo no lo perdí cuando me divorcié, no lo perdí cuando se murió, era otra persona, en sus intereses, en cómo hablaba, era otra persona, con sus hijos, conmigo, empezó a haber muchos cambios", señaló la escritora.

Pese al cambio del también modelo, ella tomó la decisión de salvar su matrimonio, pues reconoce que él fue el amor de su vida.

Así fue cómo Fernando del Solar le pidió el divorcio a Ingrid Coronado

Ingrid Coronado también le contó a Yordi que tuvo que viajar, por lo que con Fernando acordaron verse el día del cumpleaños de ella para conocer la decisión que él había tomado, luego de indicarle que se iba de la casa unos días para pensar la situación que atravesaban.

Si bien la locutora únicamente pedía a Del Solar que pusieran límites a su madre, éste optó por finalizar la relación:

"Cuando regreso, abro el refrigerador y encuentro mi pastel favorito, le preguntó a la chica que me ayuda '¿y este pastel?' y me dice 'se lo trajo el señor', entonces yo dije 'nos eligió, venga, voy a tener un gran cumpleaños'", inició mencionando la presentadora.

"Llegó y le digo: '¿qué pasó?' y me dice: 'quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer y ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy', agarró sus cosas y se fue'", puntualizó Ingrid.

La exconductora de "Venga la Alegría" confesó que el que Fernando del Solar le haya pedido el divorció le rompió el corazón.

"Mi corazón lo hizo pinole. Yo creía que me iba a morir, creí que me estaba muriendo, sí sentía el corazón roto...", expresó la exGaribaldi.

"Yo sentía que no podía respirar, yo les decía 'me voy a morir, siento que no respiro'. Lloraba y sentía que me explotaban los órganos por dentro", agregó la escritora.

¿Por qué Ingrid Coronado nunca habló de su divorcio ni se defendió de los ataques?

Ingrid Coronado le explicó a Rosado que ambos acordaron no decir que se estaban separando, por ello los medios no supieron hasta varios meses después que se encontraban en proceso de divorcio.

La conductora de "Tempranito" también reveló que durante un tiempo, fueron varias las ocasiones que pensó que Fernando del Solar volvería con ella, aunque eso no pasó.

Ingrid Coronado culpa a Fernando del Solar por campaña de odio en su contra

Otra polémica declaración que Ingrid Coronado brindo en el programa de Youtube "En entrevista con Yordi Rosado", fue sobre la campaña de odio que la ha afectado por varios años y que según ella el padre de sus hijos, Luciano y Paolo, fue quien la inició.

La exintegrante de Garibaldi reveló que tras entablar una denuncia se enteró que los ataques en su contra los orquestaba su exesposo Fernando del Solar, pues él era quien filtraba información de ella con la prensa.

“Yo creía que era la revista, que era una conductora, que era la prensa de espectáculos. Siempre creí que cualquier persona, nunca creí que fuera él”, inició comentando la locutora.

“Le metí una demanda a esa revista donde entre las cosas que demandé fue la publicación de documentos privados y, cuando recibí la respuesta de la demanda, me encontré que la revista había solicitado a dos testigos de su lado: al papá de Emiliano y al papá de Luciano y Paolo. Con eso me di cuenta de dónde venía la información”, explicó la autora de "Mujerón".

Ingrid Coronado señala que fue muy doloroso para ella enterarse que sus exesposos eran quienes buscaban afectarla.

Te puede interesar: Ingrid Coronado recibiría una indemnización millonaria, ¿quién y cuánto le pagarán?