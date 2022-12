CIUDAD DE MÉXICO.— Vanessa Claudio durante el tiempo que estuvo en el programa "Venga la Alegría" se convirtió en una de las presentadoras más queridas por ello cuando se confirmó su regreso a TV Azteca, los seguidores del matutino se emocionaron, pero desafortunadamente, la también modelo regresó para formar parte de otro proyecto. Ahora nuevamente se especula que la puertorriqueña podría regresar a "VLA". Esto es lo que se sabe...

Conductora regresaría a ''Venga la Alegría'', ¿quién se va?

A los fuertes rumores sobre que el programa "Venga la Alegría" a partir del siguiente año presentará varios cambios se suma el presunto regreso de Vanessa Claudio al matutino de TV Azteca, pero ¿ella qué ha dicho?

La conductora de TV fue una de las famosas que asistió a los People’s Choice Awards y al desfilar por la alfombra roja, la puertorriqueña admitió que Venga la Alegría es un programa al que quiere mucho.

"Yo siempre he dicho que lo que venga de trabajo está bien, para mí 'Venga la Alegría' es mi casa, amo ese programa. Aprendí muchísimo. Si a mí me dice el jefe: ‘Usted tiene que venir a Venga la Alegría’, quien es una para decir que no", destacó entre risas.

Aunque actualmente, Vanessa Claudio conduce el programa "Al Extremo", también de TV Azteca, al cuestionarle si le gustaría regresar al matutino ella respondió que aun no saben quién será el productor para 2023.

"No sé (si estaré en 2023) primero hay que ver quien será el nuevo productor de 'VLA' porque todavía no sabemos", explicó la presentadora de TV al reportero Eden Dorantes.

Pese a que Vanessa Claudio no aclaró si regresa a "Venga la Alegría" rumores señalan que sí se harán varios cambios y entre los planes que se tiene para el programa, la modelo entra en ellos.

Cabe destacar que la puertorriqueña podría tomar el lugar de Laura G, de quien se dice está próxima a anunciar que deja 'VLA' para irse a Telemundo con Sandra Smester, exDirector General de Contenidos de TV Azteca.

¿Por qué se fue Vanessa Claudio de "Venga la Alegría"?

Recordemos que Vanessa Claudio dejó TV Azteca en 2020 para irse a Telemundo. En la televisora estadounidense formó parte del programa "Suelta la sopa", sin embargo, la modelo no tuvo mucho éxito en dicha emisión ni en la empresa.

Posteriormente, la presentadora de TV dejó el programa de espectáculos para conducir un reality show en Turquía, pero éste tampoco le dio la popularidad que alcanzó con el matutino de la televisora del Ajusco.

Tras un par de años fuera de México, Vanessa Claudio regresó poco a poco a retomado los trabajos que tenía en México.

