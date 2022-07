Myriam Montemayor denuncia a Toñita y le pone orden de restricción; la llama ''rupestre'' (VÍDEO)

Comparta este artículo

Myriam Montemayor, ganadora de "La Academia" primera generación, se encuentra en medio de un pleito eterno con Toñita, también participante de dicho reality, y es que ambas cantantes se han dicho toda clase de indirectas e incluso se han amenazado gravemente, pues incluso hace unos días la conocida como "Negra de oro" le mandó un contundente mensaje a la regiomontana haciéndole saber que la iba a golpear si la veía en la calle.

Ante esta situación, Myriam Montemayor decidió no responder frente a las cámaras ni los medios y, por el contrario, procedió de manera legal, ya que interpuso una demanda contra Toñita y hasta le prohibió acercarse a ella. Esto fue lo que dijo.

Myriam demanda a Toñita y le pone orden de restricción

Fue durante una entrevista para los medios, que Myriam Montemayor aseguró que ya demandó a Toñita ante las autoridades mexicanas, incluso aseguró que es "tan rupestre" lo que hace, ya que la cantante no tiene ningún tipo de argumentos para agredirla.

“Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios”, admitió Myriam.

Por este motivo y con la finalidad de evitar que Toñita la siga acosando, Myriam Montemayor decidió proceder legalmente en su contra y además de denunciarla, puso una orden de restricción para evitar que se le acerque.

“Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento”, indicó.

Por último, la madrina de "La Academia 20 años" pidió a los medios no normalizar este tipo de actos y violencia, pues no está bien querer llamar la atención dañando la imagen de personas que han trabajado mucho para estar en donde están, haciendo referencia a su propia carrera y la de compañeros como Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, con quien Toñita también tuvo una pelea hace unos años.

“No se puede permitir y quiero invitar a todos los medios, porque esto no es una nota es violencia. No hay que normalizar la violencia y de parte de alguien que no ha construido nada. El estar constantemente queriendo llamar la atención de esa manera y dañar la imagen de compañeros que hemos trabajado muchísimo, por Yahir, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez”, concluyó.

Demanda de Myriam a Toñita llega después de burlas y amenazas

Cabe mencionar que hace unos días, Toñita amenazó de nueva cuenta a Myriam, pues aseguró que si se la encontraba en la calle no iba a dudar en golpearla. Pero eso no es todo, sino que también, este fin de semana, varios exacadémicos se reunieron en una cena, entre los que estaban Raúl Sandoval, Estrella, Wendolee, y hasta el director Héctor Martínez.

Durante este convivio, hicieron varios comentarios referentes a Myriam Montemayor y hasta hubo burlas por su forma de cantar, y todo quedó grabado en un video en la cuenta de instagram de Estrella (estrella_veloz), cosa que tampoco le pareció a la ganadora de La Academia y en redes sociales se pronunció, asegurando que tarde o temprano sale la verdadera cara de las personas.