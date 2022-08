COLOMBIA.— Marc Anthony se une a la lista de cantantes que han sido agredidos en pleno escenario mientras se encontraban dando un concierto. No obstante, a pesar de que el ataque provocó el enojo del cantante, a diferencia de otros intérpretes, el exesposo de Jennifer Lopez demostró su profesionalismo y continuó con su show. Con este gesto el cantante demostró porque es uno de los mejores.

Marc Anthony es agredido en pleno concierto

El intérprete de "Vivir mi vida" brindó un concierto en Medellín, Colombia, en el marco de la Feria de las Flores, el pasado 13 de agosto, pero su presentación se vio empañada luego de que una persona del público, quien se encontraba en las primeras filas le aventó una botella que le pegó en la pierna.

A través de vídeos que circulan en redes sociales se ha mostrado el momento en que la botella le golpea fuertemente la pierna de Marc Anthony, quien evidentemente se molestó, pero debido a su profesionalismo continuó con su presentación.

¿Marc Anthony provocó el ataque hacia su persona en pleno escenario?

Antes de la agresión del supuesto fan, el cantante bromeó con el público señalando que le faltaba un aguardiente, sin embargo, no imaginó que una persona se lo tomaría literal, pues en cuanto comenzó a cantar, un fanático le aventó la botella que terminó golpeándole la pierna derecha.

“A mí lo que me hace falta es un aguardiente de esos”, externó el cantante al finalizar su interpretación de ''Flor Pálida''.

#Viral | El cantante Marc Anthony, se presentó en la ciudad de Medellín, en la Feria de las Flores, donde en pleno concierto tras manifestar que le hacía falta un aguardiente, uno de los asistentes lanzó una botella que alcanzó a golpearlo en las piernas.



Vídeo cortesía. pic.twitter.com/8FJGEkEA6f — Notitarde (@webnotitarde) August 17, 2022

Y aunque Marc Anthony no dejó de cantar ni pidió a los de seguridad que sacaran a quien aventó la botella (como lo han hecho otros cantantes, entre ellos Christian Nodal y Anuel AA) el boricua sí se dejó ver molesto, pues con la mano le pidió al fan que se calmara y luego aventó sus lentes y volteó a verlo con una mirada molesta y en cierto modo retadora.

No obstante, el intérprete de "De vuelta pa' la vuelta" trato de romper la tensión del complicado momento pidiendo al público que no le aventaran botellas, pues prefería comprárselas él mismo: “No tiren. Yo me lo compro”, bromeó Marc después del golpe y tras terminar de cantar uno de sus tantos éxitos.