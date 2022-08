ARGENTINA.— Carlos Villagrán, mejor conocido como 'Kiko', papel que interpretó en la serie ''El Chavo del 8", causó controversia al hacer fuertes revelaciones sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito', de quien dice perdió la vida mucho antes de la fecha en que se reveló su fallecimiento.

"El féretro de 'Chespirito' estaba vacío": asegura Carlos Villagrán

En entrevista con el programa argentino ''La Divina Noche'', el actor y comediante Carlos Villagrán reveló detalles del funeral de 'Chespirito'. Asimismo, 'Kiko' aseguró que el féretro estaba vacío, pues señaló que Roberto Gómez Bolaños no murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en Cancún, como lo dio a conocer su familia, sino que el también guionista perdió la vida antes.

El actor mencionó que solo de ese modo se explicaría el porqué se organizó su homenaje en el Estadio Azteca en tan pocas horas.

En el vídeo que circula en redes sociales como TikTok, se puede escuchar como Villagrán relata que él viajó de Estados Unidos a México cuando se enteró de la noticia, pero llegó cinco minutos tarde a la misa, misma que se realizó en Televisa San Ángel y pudo sentarse adelante.

“Resulta que me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda (Meza) les dijo ‘aguántamelo’, porque no te explicas, por ejemplo, al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de ‘El chavo del 8’ y del ‘Chapulín colorado’, ¿A qué hora los hicieron?”, externó el comediante.

Por su parte, el entrevistador insistió con el tema por lo que le cuestionó si pensaba en la posibilidad de que el actor pudo haber perdido la vida días antes, a lo que Carlos Villagrán respondió: “Si, para poder preparar todo y que no se les cayera el programa, yo pienso, pero no me consta nada, pero yo pienso que sí”.

Carlos Villagrán “Kiko” asegura que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” murió mucho antes de la fecha en la que se dio a conocer su fallecimiento pic.twitter.com/yd0ZhBAZ9J — Lo + viral (@VideosVirales69) August 28, 2022

Cabe destacar que dicha entrevista fue realizada en mayo del 2022, pero internautas y fans del programa ''El Chavo del 8" la retomaron, pues consideraron que las palabras del actor deberían ser aclaradas o desmentidas, pero hasta el momento, ni Florinda Meza, ni Roberto Gómez hijo han hecho alguna declaración al respecto.

No obstante, el vídeo con el fragmento en el que 'Kiko' hace tremendas declaraciones sobre la muerte de 'Chespirito' se ha hecho viral recientemente.