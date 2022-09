Mimi de Flans en silla de ruedas, ¿qué le pasó?

CIUDAD DE MÉXICO.— Mimí, integrante del grupo Flans, desató la preocupación al reaparecer en silla de ruedas. Durante una conferencia de prensa, la también presentadora de TV sorprendió al dar a conocer que no puede caminar, pero a pesar de ello dará los conciertos que ya tiene programados. La conductora de "Mimí contigo" habló del accidente que sufrió.

Mimí de Flans en silla de ruedas, ¿qué le pasó?

Irma Angélica Hernández Ochoa, mejor conocida como Mimí, se presentó a una conferencia de prensa para hablar del ‘Inesperado Tour’, gira que la cantante se encuentra realizando en compañía de las Pandora, pero debido a la condición en la que se presentó tuvo que hablar de su salud y de otras polémicas en torno a la banda de la que forma parte.

Mediante un vídeo presentado en el programa ''Todo para la mujer'' de Maxine Woodside, se pudo escuchar a la intérprete de "Bazar" revelando que sufrió una dolorosa fractura en el tobillo tras caerse de un escalón.

Asimismo, detalló que la lesión fue tan grave que su hueso terminó roto en cuatro partes.

“Me caí en un escalón y me rompí el tobillo en cuatro partes, pero me cuidé mucho. Mis compañeras me cuidaron muchísimo arriba del escenario”, explicó la exconductora de TV Azteca.

“Bendito sea Dios. No me tuvieron que operar, que eso también es súper noticia. Voy de salida, aunque todavía estoy tocadilla, estoy en fisioterapia, pero gracias a Dios estoy increíblemente bien”, agregó la cantante.

Ivonne Guevara deja definitivamente el grupo Flans

Posteriormente, Mimí decidió hablar sobre la ausencia de Ivonne Guevara en la gira que ha iniciado Flans con Pandora. Pese a que desde los años 80 la cantante formó parte de la alineación del grupo, en recientes fechas se ha mostrado distante con sus compañeras, pero la también conductora decidió poner fin a las especulaciones.

“Ivonne no va a regresar a Flans, Ivonne se retiró y yo creo que hay que respetar muchísimo las decisiones de cada quien. No pasa nada, simplemente llegó un momento en el que dijo: ‘ya no quiero estar aquí’”, detalló la cantante.

“Ella decidió retirarse y le mandamos todo el amor. Yo sé que ella nos desea lo mejor siempre”, añadió la presentadora de TV.

No obstante, Mayte Lascurain de Pandora tras escuchar lo que mencionó Mimí emitió un polémico comentario: "Nadie es indispensable en ‘Flans’ ni en ningún otro espectáculo".

Cabe destacar que las presentaciones de Flans, en varios ocasiones se han visto afectadas por diversos padecimientos —como el desvanecimiento que sufrió Ilse Olivo en pleno escenario—, pero a pesar de ello en en ningún momento han cancelado sus shows programados en distintos puntos de la República Mexicana.

Sufre golpe de calor #Ilse durante concierto de #Flans y #Pandora en #Mérida

Ilse Olivo no pudo terminar el Inesperado Tour de Pandora y Flans en Mérida, debido a que sufrió un golpe de calor la noche del viernes en el Foro GNP Seguros.

Ya nada más le faltaban como 3 canciones pic.twitter.com/Ao7L5s9ciI — JUANGABRIELA JACKSON uD83EuDD8B (@YoZhoy) June 19, 2022

Y pese a estar en silla de ruedas, Mimí afirmó que se presentará al concierto del 23 de septiembre en la Arena Ciudad de México,