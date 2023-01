Captan feliz a Clara Chía con Piqué tras haber estado en una clínica por crisis de ansiedad

BARCELONA.— Recientemente, se indicó que Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, tuvo que recibir atención en un hospital de la ciudad de Barcelona luego de sufrir una crisis de ansiedad. Los medios españoles reportaron que la exposición mediática que ha tenido que soportar las últimas semanas tras el lanzamiento de la canción de Shakira con Bizarrap ha hecho que la joven de 23 años de edad viva momentos complicados.

Clara Chía, novia de Piqué, sufrió ataque de ansiedad; termina en un hospital de Barcelona

Fueron las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, quienes en su podcast “Mamarazzis”, indicaron que tras el exitoso tema de Shakira, "Music Session #53", en el que ataca y "destroza" a Gerard Piqué y su novia Clara Chía, la joven habría sufrido una gran afectación en su salud.

De acuerdo con las comunicadoras españolas, Clara Chía Martí tuvo que recibir atención en un hospital de la ciudad de Barcelona.

“Clara no ha aguantado más la presión y ha tenido que ser atendida en una clínica privada de Barcelona, el Hospital Quirónsalud, tras sufrir un ataque de ansiedad. La novia de Piqué está superada y el acoso constante que sufre en las redes sociales le está pasando factura”, expresaron las “Mamarazzis”.

Por su parte, el medio Europa Press publicó que tras el revuelo que desató la nueva canción de Shakira en colaboración con el productor argentino Bizarrap, la estudiante de Relaciones Públicas no ha soportado el linchamiento público.

Mismo que ha aumentado luego de que la colombiana señalara "clara-mente" la mala persona que es la joven, quien presuntamente inició una relación sentimental con el exfutbolista mientras éste seguía siendo pareja de la cantante.

Clara y Gerard, siendo filmados juntos, en el coche de él. Qué difícil situación para Clara tener que estar siendo observada todo el tiempo por las cámaras de los paparazzis, y ahora que sabemos de sus ataques de ansiedad, mucho más pic.twitter.com/vVVI4bZf9l — ? CUENTA FAN ? Clara Chia y Gerard Piqué ? (@ClaGerFans) January 30, 2023

Al igual que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, este medio afirmó que el pasado sábado 28 de enero, la joven novia del presidente de la Kings League tuvo que acudir una clínica por una crisis de ansiedad.

La prensa internacional también ha manifestado que pese a que el exfutbolista de 35 años no se le despegó el fin de semana, esto no evitó que ella recibiera atención médica, pues no la está pasando nada bien tras destaparse su relación con Piqué y el lanzamiento de la polémica canción de Shakira.

Clara Chía, en su peor momento

Vía: Fiesta, Telecinco. pic.twitter.com/DiGSi2xav4 — Espectáculos España (@EsEspectaculos) January 31, 2023

Así fue como captaron a Clara Chía, novia de Piqué tras presuntamente salir de una clínica por crisis de ansiedad

Si bien hasta el momento se desconoce el actual estado de salud de Clara Chía Martí, este pasado domingo 29 de enero se le pudo ver en un partido del torneo de fútbol 7 (la Kings League), que su novio el exfutbolista del FC Barcelona preside.

De igual modo, medios españoles han reportado que tras salir de la clínica, el también empresario se ha dedicado a consentirla el fin de semana. Captan feliz y muy sonriente a Clara Chía, novia de Piqué

Ahora Gerard Piqué y Clara Chía fueron captados saliendo en coche del ático que el exjugador del Barça posee en la calle Muntaner, en Barcelona.

La foto de inmediato llamó la atención pues, la joven de 23 años, tras la crisis de salud que presuntamente padeció, se le vio sonriente, según la prensa parecía que nada le importaba, a pesar de que como de costumbre, la prensa les cerraba el paso.

Según reporta Europa Press, Clara Chía subió el volumen del radio mientras se alejaban de la prensa.

A Gerard y Clara les causa gracia cuando la periodista dice "Es la versión de Piqué", y Gerard diciendo como "¿Y yo que dije?" uD83DuDE02uD83EuDD23 pic.twitter.com/d7ckoeOJZt — ? CUENTA FAN ? Clara Chia y Gerard Piqué ? (@ClaGerFans) January 31, 2023

Shakira la culpable de que Clara Chía, novia de Piqué, termine en un hospital por una crisis de ansiedad

Algunos medios de comunicación han dicho que la crisis que sufrió la estudiante de Relaciones Públicas se desató por estar bajo presión mediática desde hace meses.

Medios locales reportan que la primera foto oficial de ellos como pareja, misma que el exfutbolista publicó en redes, generó los cientos de comentarios negativos y críticas que han afectado a la joven. Clara Chía tras salir de una clínica por crisis de ansiedad

Pero la prensa también ha señalado a Shakira como la culpable de que Clara Chía, la actual novia de Piqué, termine en un hospital por una crisis de ansiedad, pues "clara-mente" la exhibió como la "tercera en discordia"

Tras esta "acusación" algunos medios han indicado que la crisis de ansiedad que sufrió la joven no habría sido culpa de la cantante, sino de una fuerte noticia que la joven se enteró y que en los próximos días saldrá a la luz, ¿acaso se refieren al su presunto embarazo?

CLARA CHIA HACIENDOSE UN MASAJE FACIAL. OBVIAMENTE LA JOVEN Q LA ATENDIO LA ENCONTRO FEA. NO TIENE COMO SUPERAR A LA BELLEZA DE SHAKIRA pic.twitter.com/7lKUJVca4M — claudia (@claudiagabito) January 28, 2023

Piqué y Clara Chía reaparecen.



uD83DuDC49 Así ha sido el momento. #YAS31Ene



Directo ?? https://t.co/Zbpc7ajfOk pic.twitter.com/8fEt0euGqP — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 31, 2023

Te puede interesar: Clara Chía habría sido hospitalizada de emergencia; novia de Piqué tendría fuerte padecimiento