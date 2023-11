ESPAÑA.— La cantante Amaia Montero reapareció luego de una fuerte crisis de salud mental. Y para asombro de sus fans, nuevamente la inconfundible voz de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh volvió a sonar.

Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, vuelve a cantar ante decenas

La intérprete de temas como “Cuídate”, “La playa”, “Puedes contar conmigo” o “Vestido azul”, no ha regresado a la escena musical, pero fue captada cantando como lo hizo hace algunos años.

Amaia Montero asistió a un concierto del cantante español Manolo García, y en dicha presentación se dejó ver muy repuesta tras la fuerte crisis de salud mental que enfrentó, y que hizo pública cuando compartió una alarmante foto con la que confesó que se encontraba “destruída”.

No obstante, aunque la cantante pensó que pasaría inadvertida, la realidad es que su colega, cuando decidió bajó del escenario para interactuar con el público, se dirigió directamente a Amaia Montero, por lo que al parecer ya la había identificado.

Fue así como la presencia de Manolo García frente a la cantante causó que ella tomará el micrófono y deleitara con su voz a los asistentes a dicho show.

Nuevas imágenes de Amaia Montero en el concierto de Manolo García, en el Kursaal (San Sebastián)



En un vídeo que circula en redes sociales, se puede observar a Amaia Montero un tanto apenada cuando comenzó a cantar, pero después de unos minutos tomó confianza y su potente voz resonó desatando los gritos y aplausos; la cantante recibió la ovación con una sonrisa.

Finalmente en el clip se muestra a Amaia y Manolo diciéndose algunas palabras al oído e intercambiando abrazos en repetidas ocasiones.

Amaia Montero aparece de sorpresa en el concierto de Manolo Garcia y por supuesto canto un trocito.



Como era de imaginarse, este momento generó la alegría de los fans de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, quienes esperan su regreso a la música.

¿Qué le pasó a Amaia Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh?

Una fotografía en blanco y negro en la que Amaia Montero se dejó ver con un aspecto cansado, expresión ausente y sin peinar ni maquillar, bastó para que se desatará la polémica, pero sobre todo la preocupación.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, fue el texto con el que la cantante acompañó la alarmante imagen que compartió en dos ocasiones en redes sociales.

Posteriormente, por un tiempo no se supo del paradero de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. No obstante tras investigaciones, medios internacionales reportaron que la cantante estuvo internada en una clínica de rehabilitación.

Y después estuvo en el hospital por un problema de salud en una de sus manos.

A finales de octubre de este 2023, la intérprete de “París” reapareció en compañía de Xabi San Martín, integrante de La Oreja de Van Gogh (tecladista y compositor), con quien sostiene una amistad de 16 años.

Amaia Montero aparece en Instagram junto a su gran amigo Xabi San Martín de La Oreja de Van Gogh

Cabe destacar que, Amaia Montero en 2008 dejó la agrupación española que la lanzó a la fama, e inició su carrera en solitario con un disco homónimo lanzado en ese mismo año.

Al que siguieron “Amaia Montero 2” (2011), “Si Dios quiere yo también” (2014) y “Nacidos para creer” (2018).

Pero en 2020 sufrió una crisis y a este suma la que enfrentó a finales del 2022; es precisamente por estas afectaciones es que la cantante se ha mantenido ausente de la escena musical.