CIUDAD DE MÉXICO (EFE).—La segunda temporada de “Los Enviados”, cuya primera entrega fue la serie más vista en español en Estados Unidos dentro del catálogo de Paramount+, se adentra en una nueva historia de religión e intriga pero ahora desde Galicia, tierra de la que ambos protagonistas, Luis Gerardo Méndez y pañol Miguel Ángel Silvestre, quedaron prendados, dijeron a EFE.

“Galicia tiene algo que detiene el tiempo y para mí fue como un regalo… Que Luis (Gerardo Méndez) y yo de repente nos encontráramos allí y poder disfrutar de comer juntos, de esos paseos que nos dábamos por el mar, la verdad que fue un regalo”, dijo Silvestre en entrevista en Ciudad de México.

La primera temporada de “Los Enviados” se rodó en Hidalgo (México), por lo que Méndez estaba “en casa”. Pero para esta segunda entrega se filmó en Galicia, un lugar que, consideraron ambos, añadió mucho a la historia.

“Galicia me pareció un lugar fantástico, se come increíble y le viene bien a la serie”, consideró Méndez.

Las serie, que se estrena hoy a través de Paramount+, está protagonizada por dos sacerdotes del Vaticano pertenecientes a la Congregación de las Causas de los Santos que viajan por el mundo comprobando la veracidad de supuestos milagros.

En la segunda temporada, los sacerdotes Pedro Salinas (Méndez) y Simón Antequera (Silvestre) se adentran en una trama de misterio y asesinato en un convento en Galicia. Con tres monjas ciegas como testigos de un supuesto milagro, la lucha entre la mentira y la fe se intensifica.

El ganador del Óscar, Juan José Campanella (“El secreto de sus ojos”), se desempeña como cabeza creativa de la serie, productor y director, algo que para ambos protagonistas implicaba desde el inicio que el proyecto iba a salir bien.

Así, esta temporada se diferencia de la primera no solo en la locación, sino también la relación entre los sacerdotes. “Ahora son un equipo, en la primera temporada no se soportaban y estaban todo el tiempo midiéndose uno al otro, no podían ser más distintos. Y en esta temporada aprenden a vivir con las diferencias del otro”, explicó Méndez.

Asimismo, en esta segunda entrega la trama se vuelve más de suspenso y policíaca algo que consideraron “mucho más estimulante para el espectador”.

Trabajar en “Los Enviados” ha sido para ambos actores, relataron, una reafirmación de que “la fe es buena pero el fanatismo no”. “Creo que está bien que aunque sea entretenimiento plantee la pregunta, el mensaje de que hay que cuestionarnos las cosas”, añadió Méndez.

“Yo soy muy espiritual, y para mí (la serie) corrobora que muchas veces hay algo que no se puede explicar, que está ahí, está en el aire y es una gran incógnita de la que vive el ser humano”, compartió Silvestre.