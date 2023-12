CIUDAD DE MÉXICO.— A Alfredo Adame en reiteradas ocasiones le han sugerido que busque ayuda psicológica, esto debido a las polémicas que ha protagonizado y en las que se ha visto envuelto en años recientes.

Y es que si bien el actor y conductor de TV logró forjar una sólida carrera artística, desde hace un tiempo solo figura por los escándalos.

Pero en una reciente entrevista, el histrión sorprendió al confesar que a pesar de su resistencia, buscó ayuda psiquiátrica, y tras esto un profesional le reveló la enfermedad mental que padece.

¿Cuál es la enfermedad mental que tiene Alfredo Adame?

En entrevista con la periodista de espectáculo Matilde Obregón, para su canal de YouTube, el ex aspirante a político se sinceró y externó que le diagnosticaron una enfermedad mental.

Alfredo Adame admitió que pese a que negó tener problemas de ira y rechazó la idea de someterse a terapia, al final decidió seguir la recomendación y fue así como consultó a una profesional de la salud mental.

Tras visitar a una psiquiatra, el actor se enteró de que padece un trastorno obsesivo-compulsivo, el cual lo ha llevado a experimentar angustia frente a los problemas y a repetir mentalmente situaciones como si fueran una película.

“Después de seis semanas de estar yendo con ella (psiquiatra) me dijo: ‘tu problema es que eres víctima de tu propio éxito. Todo el asunto es que la gente te critica. Tu no tienes nada (me dijo). Lo único que yo tengo es un TOC“, detalló el también DJ.

Asimismo, el exconductor del programa Hoy explicó cómo este trastorno afectó su bienestar, especialmente durante un periodo en el que enfrentó problemas fiscales con Hacienda, lo que desencadenó episodios de ansiedad.

Adame, también reveló que su psiquiatra le recetó clonazepán en gotas durante tres meses, y experimentó una notable mejoría.

“No era nada. Se me quitó todo ese rollo”, dijo Alfredo, quien además indicó que decidió dejar de asistir a las consultas.

Cabe destacar que, en marzo de este 2023, su hijo, Sebastián Adame Banquells, en un encuentro con distintos medios dijo que su padre había sido tratado por el psiquiatra años atrás.

Pero que el actor no siguió adecuadamente el tratamiento indicado. Por lo que la mala administración pudo haber contribuido a problemas de salud más graves para el exgalán de telenovelas.

¿Qué es el Trastorno obsesivo-compulsivo ?

Es una afección mental caracterizada por pensamientos recurrentes (obsesiones) y comportamientos repetitivos (compulsiones) que interfieren en la vida cotidiana, de acuerdo con información proporcionada por MedicinePlus.

Aunque la causa exacta es desconocida, factores como la genética, la biología cerebral y el entorno pueden desempeñar un papel en esta condición.