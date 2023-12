A un año y cuatro meses del fallecimiento de “Amparín” Serrano, la creadora de la marca Distroller, quien contaba con 57 años, se han desvelado más detalles de la tragedia.

Fue su hija, la exactriz Minnie West, quien participó en el podcast de Aislinn Derbez, “La magia del caos”, y compartió cómo fue la muerte de su mamá.

Durante la entrevista, la también productora abordó aspectos íntimos de su vida, como sus relaciones amorosas, las razones que la llevaron a abandonar la actuación y su internación en un centro psiquiátrico.

¿Cómo murió Amparín Serrano?

Minnie West, hija de Amparín Serrano, rompió el silencio en torno a una versión del fallecimiento de su madre. Tras la repentina muerte de Amparín, surgieron rumores de que se había caído desde un sofá gigante colgado en el techo de su casa.

Minnie detalló qué fue lo que le pasó a su mamá y cómo fue que perdió la vida.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía barandal, y las únicas testigos fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer prácticamente todo, desde sujetarle la cabeza ensangrentada con un trapo hasta llamar a personas que me ayudaran a encontrar una ambulancia“, relató.

La actriz detalló que por mucho tiempo sufrió porque pensaba que podía hacer algo más para salvarle la vida a su madre.

“Intenté hacer todo lo pude, me torturé durante muchísimo tiempo y eso es parte de mi enojo, por si pude haber hecho algo más, pero todos los doctores me dijeron que no había nada más que hubiera podido hacer”.

Frente a los rumores acerca de una caída desde un sillón elevador, Minnie negó conocer el origen de esa historia.

Hija de Amparín serrano tuvo que “actuar” la muerte de su madre

Asimismo, la hija de Amparín Serrano tuvo que recrear el suceso para obtener el acta de defunción y a raíz de eso se alejó de la actuación porque fue un golpe muy duro.

“Para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón. Cosa por la cuál después no quise regresar a ser actriz. En su momento llegué a pensar “¿Cómo? Hay una posibilidad de que piensen que fui yo, que la empujé o qué”, cuando solo se resbaló y se cayó”.

Minnie también confesó que su sobrina también vivió un trauma, ya que las autoridades le hicieron hacer un dibujo del incidente.

“A mí sobrina la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado y tengo ahí el dibujo: es mi mamá cayendo del balcón, que no tenía barandal en esa parte porque lo estaban arreglando. Mi mamá cayendo así hasta que cae en el piso y ya tiene alas, ese es el dibujo de mi sobrina de cinco años”.

Minnie compartió el impacto psicológico que la tragedia tuvo en ella: “También por eso me interné, porque veía esa escena en mi cabeza todo el tiempo”.

Por último, explicó su decisión de no abordar los rumores que rodearon la muerte de la ilustradora, ya que no le preocupaba la opinión de los demás.