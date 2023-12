Kimberly Loaiza reitera su adiós. La creadora de contenidos confirmó su salida de las redes sociales, al tiempo que admite como estrategia de promoción a su música la presunta infidelidad de Juan de Dios Pantoja, su esposo.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de JD, le quitaría credibilidad a mi palabra”, señala la también cantante en un vídeo de poco más de 15 minutos en el que se despide de sus fanáticos, a quienes nombra “linduras”.

“Sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho pero estoy cumpliendo con decirles”.

Kimberly Loaiza lleva su “Despedida” a Mérida

Pese a que la cantante, quien estará en Mérida con su “La Despedida Tour” el 5 de octubre de 2024, derrama varias lágrimas en su vídeo, en redes sociales han mostrado su indignación ante las mentiras de la youtuber.

Además, muchos compartieron aquel mensaje que dejó cuando se destapó la presunta infidelidad de Juan de Dios Pantoja, cuando ella misma negó que se tratara de una estrategia de promoción a su música.

“Yo también quisiera que esto fuera una broma o marketing para una canción, pero desgraciadamente él tiró todo lo que construimos a la basura”, escribió Kimberly Loaiza en la red social X, antes Twitter.

La cantante insistió en que la idea de fingir dicha infidelidad fue de Juan de Dios y que, pese a todo, ella decidió continuar con la mentira. No obstante, muchos recuerdan las historias que subió a Instagram, donde parecía temer que el también youtuber le hiciera daño.

Ahora que Kimberly Loaiza confirmo que se presto para fingir la supuesta infidelidad de Juan de Dios, no olviden que también jugaron con un tema tan delicado como es la violencia intrafamiliar. pic.twitter.com/nH6qCmPiDm — beck ♡ (@cardgani) December 19, 2023

Muchos consideran que Kimberly y Juan de Dios se burlaron de la situación de violencia familiar, un problema cada vez mayor en México, para conseguir reacciones, vistas y “likes”.

Kimberly Loaiza confirma boda con Juan de Dios Pantoja

Otro asunto que causó indignación, es que en el vídeo Kimberly Loaiza también confirma su próxima boda con Juan de Dios Pantoja, luego de dos años de intentar llegar al altar.

La pareja ya se ha casado en dos ocasiones por lo civil y tienen dos hijos, Kima y Juanito.

Kim, además, insiste en que su decisión de dejar las redes sociales y su carrera es para dedicarse de lleno a su maternidad, pues desde hace un tiempo no ha podido pasar tiempo con sus hijos, aunque no descarta regresar en el futuro.

Lee también: Juan de Dios Pantoja le habría sido infiel a Kimberly Loaiza desde hace meses

Luisito Comunica se “enoja” por el Récord Guinness de Kimberly Loaiza