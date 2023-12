CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—Paty Cantú cree en la magia tanto como cuando era niña y en ese tenor piensa pedirle a Santa Claus que no paren para ella ni la inspiración ni la creatividad en su carrera.

“También le voy a pedir salud para la gente que quiero y me quiere, y ser mejor persona el año que entra”, dice la cantante, quien estrenó el sencillo “Bancarrota” para la serie de Netflix, “Cindy la regia”.

Paty Cantú cuenta que cuando era pequeña vendía dibujos en estas fechas decembrinas con la finalidad de juntar dinero y comprar regalos, lo cual siempre recuerda con cariño.

“Lloré mucho cuando los ayudantes de Santa Claus me dejaron una última carta, ahí conocí el verdadero significado de la Navidad, festividad que influye mucho en mi creatividad”, señala en entrevista dentro de la experiencia “Brilla Fest”, en el Parque Naucalli, de la que forma parte.

“El Grinch” y “El extraño mundo de Jack” son dos de las películas ideales que le encanta ver a la vocalista, quien siempre pone árbol de Navidad en su casa, aunque aclara que no lo compra, sino que lo renta o bien, pone uno artificial.

“Le ponemos adornos que tengan que ver con la familia, con los que ya no están, con los lugares que hemos visitado, con los elementos que nos caracterizan y chistes locales”.

Para la cena del 24 de diciembre siempre trata de combinar culturas entre su familia mexicana con la estadounidense y la alemana.

“Puede ser que haya un poco de pavo, bacalao, tamales, cerveza. Mientras que con mi equipo (de trabajo) siempre intento hacer una posada prenavideña para después pasarla en familia, con mi novio”, detalla Cantú, quien gusta de hacer galletas de las casas de “Harry Potter” y “El Grinch”, así como donar comida a la casa Hogar dulce hogar.

Además de cantar, componer y producir, realiza actos altruistas, impulsa a nuevos talentos en su editora Drama Queen Publishing, además de participar en organizaciones en los consejos directivos de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y en los Grammy Latino.

“He descubierto mis propios gustos, me he vuelto más libre; he caído en momentos difíciles, pero ese dolor y miedo lo he convertido también en arte, en música, en retos. Me he hecho de una alianza y una comunidad de muchas mujeres en la industria de mi generación”.

“He descubierto que lo que más importa no es que me quiera la industria, es que me quieran los fans. Me he animado con el tiempo a ser menos pretenciosa y a tratar de ser simplemente más honesta”, comenta quien en 2024 será una heroína en la serie de Disney “El faro del fin del mundo”.

Previo a los festejos para celebrar sus dos décadas en la música que cumple este 2024, Paty despidió el año con un concierto en el Teatro Metropólitan, el tercero de este año como parte de su gira “Feliz break up”, que describe como del “feliz rompimiento”, en el que incluirá temas navideños.

“Es un concierto terapéutico donde la gente viene, grita, llora, se ríe, comparte con sus amigos, ahora sí que las historias buenas y malas en común y salimos mejor de como entramos”, promete.