CIUDAD DE MÉXICO.— Uno de los comediantes que ha logrado tener un lugar en la comedia mexicana, es sin duda alguna ‘El Costeño’, pero el humorista causó una gran preocupación entre sus fans luego de informar que ha tenido que sedarse para poder ofrecer sus shows.

Esta confesión de inmediato generó revuelo, pues evidencio su presunto mal estado. Y debido a que sus seguidores no pudieron evitar cuestionarle qué tiene, el comediante reveló que fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad crónica.

¿Qué enfermedad crónica y dolorosa tiene ‘El Costeño’?

Javier Carranza, quien es mejor conocido como ‘El Costeño’, dio a conocer que fue diagnosticado con una dolorosa enfermedad crónica que lo tiene muy mal de salud.

En entrevista con el programa De Primera Mano, el cómico indicó que fue diagnosticado con urolitiasis.

Enfermedad crónica que hace que de forma regular su organismo produzca cálculos renales, lo cual le provoca intensos dolores que le han impedido llevar su vida con normalidad desde que se acentuó el problema.

El humorista de 46 años también mencionó que su enfermedad se intensificó a principios del mes del pasado mes de noviembre, justo cuando se encontraba grabando la tercera temporada de “Tal para cual”.

‘El Costeño’ confesó que debido a la gravedad de su problema, tuvo que sedarse para poder concluir las grabaciones, pues de no hacerlo le hubiera resultado imposible cumplir con su trabajo.

“Estábamos grabando la tercera temporada de ‘Tal para cual’ y me empezó un dolor. Primero en la ingle y después se me subió al riñón. Yo tiendo a hacer cálculos renales. Me tuve que medio sedar para grabar las últimas escenas” señaló el también comediante de Televisa visiblemente consternado.

¿Cuál es el estado de salud de ‘El Costeño’?

El humorista comentó que actualmente ya se encuentra siendo atendido para poder superar su problema.

Asimismo, ‘El Costeño’ manifestó que demás de medicamentos también está tomando distintos tipos de tés para deshacer los cálculos y expulsarlos de forma natural pues pretende evitar llegar al quirófano a toda costa.

“Afortunadamente ya arrojé un cálculo, pero todavía hay uno por ahí. Estoy tratando de recuperarme con tés y mis medicamentos. Es terrible, pero afortunadamente no necesito cirugía, estamos esperando que se deshaga, para que pueda desechar a través de arenillas, pero sí, este último tramo del año ha sido difícil para mí en cuanto a salud por mis cálculos que genero”, expresó Javier Carranza.

Finalmente, ‘El Costeño’ dejó ver su profesionalismo tras destacar que pese a su enfermedad, no se ha permitido tomarse un descanso, pues tiene compromisos laborales que cumplir.