MONTERREY.— Recientemente, en redes sociales se hizo tendencia el nombre de ‘Mr Hillman‘, y aunque varios admitieron desconocer quién es, eso no impidió que muchos se engancharan con su historia.

Y es que a través de redes sociales, el joven exhibió a su ahora exprometida Melissa Mejía, quien supuestamente le fue infiel. Este nuevo caso de “infidelidad” despertó la curiosidad de decenas de personas.

Así fue como ‘Mr Hillman’ exhibió a su prometida Melissa Mejía, quien lo “engañó”

Mediante sus historias de Instagram, el aparente influencer contó que presuntamente su novia le había “puesto el cuerno” desde hace dos meses.

🧵 ABRO HILO 🧵 DE LA INFIDELIDAD A

Mr Hillman (Adrian Garza) de parte de su ex Melissa Mejía.

pic.twitter.com/ecqGQZRhxM — ✩ (@EsEstrellitah) December 22, 2023

Asimismo, el joven identificado como ‘Mr Hillman’ detalló que la joven no solo estaba viendo a otra persona, sino que se embarazó, pero le dijo a él que el hijo que espera es suyo.

“Esta vez sí hablaré de todo, engañado por dos meses enteros, viendo a otro a escondidas, se embarazó de él y me dijo que era mío, y no se imaginan de la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba con UN MOUNSTRO”, escribió en una de sus historias, en la que mostró algunas conversaciones que tenía su ex con su supuesto amante.

Adrián Garza, nombre real de ‘Mr Hillman’, también mostró una serie de capturas de pantalla, vídeos y mensajes, con los que confirmó que supuestamente le fueron infiel.

El joven tras detallar cómo le fueron “infiel”, emitió una reflexión en la que mencionó que no le era fácil darse cuenta de que “se dejó de querer el mismo”, y de que por estar “necesitado de amor” le hicieron lo que le pasó.

“La neta no me es nada fácil reconocer cómo me deje de querer a mi mismo. Cómo caí en ese pe*$%&… de todo el tiempo estar así, como un perrito necesitado de amor. No sé… no sé cómo decirlo…”, expresó el joven.

Hasta ahí todo "ok"… Pues todo estalla cuando el Jueves, Adrián sube unas historias a su perfil personal de Insta en las que expone de golpe que su pareja le pone los cuernos desde hace 2 meses, SE EMBARAZÓ y le dijo que el hijo era de él. Además de subir ss de conversaciones

Finalmente, ‘Mr Hillman’ afirmó que él le ofreció todo a su ahora exprometida, y por eso ahora siente que no fue valorado.

“La neta me hace sentir como bien pen*&$!ª… pero es la realidad. Yo me entregue en todo. De verdad se los juro, no hubo un día, un momento donde yo no estuviera para ella, donde no le ofreciera todo de mí”, aseveró el chico.

Su relato como era de esperarse de inmediato desató los comentarios de todo tipo, pues aunque algunos lamentaron lo que le pasó, otros más consideraron que necesitan conocer la versión de la exnovia para emitir un juicio.

¿Quién es ‘Mr Hillman’, el joven que expuso la supuesta infidelidad de su exprometida Melissa Mejía?

Sobre el joven que se convirtió en tendencia de redes sociales se sabe que Adrián Garza, es un empresario emprendedor dueño de Hillman Eyewear, una tienda viral de lentes.

Asimismo, se ha convertido en un influencer, pues gracias a las dinámicas que realiza para regalar o promocionar su negocio de lentes ha logrado obtener más de 190 mil seguidores en Instagram.

También se sabe que ‘Mr Hillman’ es originario de Monterrey, Nuevo León, y tiene 28 años.

Y antes del escándalo que lo ha puesto en la mira, se vio envuelto en una polémica tras haber acusado a la influencer Mont Pantoja de incumplir un contrato.

O seguramente les ha aparecido un Tiktok en el que Adrián regala lentes de su marca a la gente si responden correctamente alguna pregunta:

Sobre su exnovia y exprometida Melissa Mejía se sabe que también es una influencer regiomontana.