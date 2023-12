MONTERREY.— El nombre de Jacky Ainley se ha hecho viral, ya que para muchos fue imposible no notar la equivocación que tuvo en plena transmisión en vivo mientras daba el pronóstico del clima.

A su vez, el error de la joven conductora originaria de Monterrey, Nuevo León, causó que una vez más Multimedios sea criticado.

¿Qué dijo la conductora del clima se equivoca en plena transmisión en vivo?

Fue durante la emisión de un programa de Telediario de Multimedios Televisión en el que Jacky encargada de informar el pronóstico del clima se equivocó, pero la presentadora protagonizó una inesperada situación que desató las reacciones.

Y es que de acuerdo con un vídeo que circula en redes sociales, cuando la ‘chica del clima’ estaba dando el pronóstico para Sabinas Hidalgo, Nuevo León, al intentar detallar los cambios esperados en la zona, un pequeño traspié la llevó a titubear.

Pero su error llegó a un punto en el que aparentemente se enredó en sus propias explicaciones, por lo que ante tal equivocación, y con evidente frustración terminó insultando.

No obstante, al momento de decir groserías aparentemente poco le importó que estuviera en plena transmisión en vivo. Y, debido a la reacciones que provocó en los televidentes y cibernautas, este “inusual” momento se hizo viral.

“Ay no, me la ma*#$$, ch*n$%& m*d#$&”, se le escuchó decir a la conductora de TV luego de la dificultad que tuvo para expresarse, y motivada por la frustración que sintió y que no pudo contener.

Debido a que este momento no tardó en difundirse en redes sociales y terminó convirtiéndose en tema de conversación de varios, la cuenta oficial de Multimedios en TikTok aprovechó el error de Jacky Ainley para compartir el vídeo utilizando el trend: “Mi Primera Chamba“.

¿Quién es Jacky Ainley, la ‘chica del clima’ que se equivoca y se hizo viral?

La conductora de TV encargada de dar el pronóstico del clima en un programa de Monterrey, Nuevo León, se llama Jaquelin Ainley y tiene 26 años de edad; es originaria del estado del norte.

De igual modo, aunque se autodenomina “la chica del clima” en sus redes sociales, la regiomontana tiene una historia previa en el ámbito deportivo, pues fue porrista de “La Pandilla” del club de fútbol Rayados de Monterrey.

Pero desde hace un tiempo es una conductora destacada en Multimedios, donde tiene segmentos durante los fines de semana en el Canal 6

En sus redes sociales además de algunas fotos de su trabajo dando el pronóstico del clima, también compartir detalles sobre su vida cotidiana; sus atuendos, rutinas de ejercicio y hasta aspectos de su maquillaje y peinado.