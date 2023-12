CIUDAD DE MÉXICO.— Fue el pasado mes de septiembre que la influencer Jeni de la Vega confirmó que se casaría con Eleazar Gómez en 2024. En entrevista con algunos medios, la también exnovia de Peso Pluma mostró detalles de su vestido de novia.

Sin embargo, a principios de diciembre circuló la noticia de que Eleazar y Jeni habrían roto su compromiso, esto luego de que el actor fue captado en un yate con un hombre.

A semanas de la filtración de aquellas imágenes, el influencer a quien han relacionado sentimentalmente con Gómez ha roto el silencio para hablar sobre el supuesto romance que sostienen.

¿Eleazar Gómez ya no se casa, por tener un “romance” con un hombre?

Aunque el también exnovio de Danna Paola y la exparticipante del programa Enamorándonos parecían estar muy enamorado y con la ilusión de emprender una nueva historia juntos, todo se vino abajo cuando el actor fue captado con un hombre.

Si bien esto no tendría nada de malo, algunos comunicadores como Elisa Beristain y Javier Ceriani del programa Chisme No Like sembraron la duda sobre si entre el actor y el sujeto con el que fue captado habría algo más que una amistad.

Incluso se ha especulado sobre un “amorío” debido a que el hombre con el que fue captó Eleazar Gómez presuntamente vacacionando en un yate, pertenece a la comunidad LGBTIQ+.

Tras virales las fotos del actor sin su prometida, se identificó que éste pasó un rato de diversión en compañía de un influencer y famoso activista que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Y, nuevamente el programa de espectáculos Chisme No Like terminó señalando que el compromiso entre Eleazar Gómez y Jeni de la Vega había acabado tras la publicación de una serie de fotografías en las que Eleazar aparecía en compañía de Mario Sierra Moncada.

No obstante, aunque la versión de que el actor y la también conductora ya no se van a casar ha cobrado fuerza, hasta el momento, ninguno de los dos ha salido a hablar, pero el “tercero en discordia” sí.

Hombre con el que fue captado Eleazar Gómez pide respeto tras filtrarse fotos

Mario Sierra Moncada, quien actualmente es precandidato a una diputación, por parte de Morena, para las elecciones del próximo año, a través de TikTok publicó un clip dirigido a los medios de comunicación.

En su vídeo, el influencer agradeció el interés que la prensa ha mostrado en él en los últimos días, sin embargo no tiene intenciones de dar detalles acerca de su vida privada y relaciones, ya que esto podría afectar a terceros.

“Quiero decirles que justamente he decidido mantener mi vida privada lo más privada posible porque si yo me decido a hablar de mis temas personales no sería justo para otras personas”, mencionó Mario Sierra Moncada.

Asimismo, el joven relacionado sentimentalmente con Eleazar Gómez puntualizó que por ahora se encuentra enfocado en su carrera política, ya que desea convertirse en diputado y luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ+ desde ese puesto; y por ese motivo tampoco desea involucrarse en escándalos.

Pero su declaración solo generó controversia, ya que en ningún momento negó tener una relación amorosa con Eleazar Gómez y le dio muchas vueltas al tema, según internautas.

Cabe destacar que, Jeni de la Vega se ha mostrado viajando a distintas partes aparentemente sola.