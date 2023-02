Yuriria Sierra protagoniza encontronazo con conductor en pleno programa en vivo

CIUDAD DE MÉXICO.— La presentación de Rihanna en el Medio Tiempo del Super Bowl sigue siendo un tema controversial, pues en internet se ha difundido la pelea que protagonizó Yuriria Sierra en pleno programa en vivo, luego de considerar desatinados los comentarios de su colega Óscar Madrazo sobre el show que dio la cantante.

Pero la molestía de la periodista habría sido tanta que hasta "corrió" del noticiero a su compañero: "Quítate el micrófono y vete...".

Yuriria Sierra se pelea con conductor en pleno programa en vivo, ¿qué pasó?

Al igual que cientos de personas quienes se enfrascaron en un debate sobre el show que realizó la intérprete de "Diamonds", Yuriria Sierra y Óscar Madrazo también se mostraron a favor y en contra —respectivamente—de la actuación de la cantante en el evento más importante de la NFL.

Sin embargo, los presentadores de TV al emitir sus opinones terminaron protagonizar una pelea en plena emisión del noticiero de Imagen Televisión.

Yuriria Sierra explotó en plena transmisión en vivo

De acuerdo a lo mostrado en un vídeo compartido en la cuenta de Twitter de la televisora, en la sección Showbiz, el también experto en moda, expresó su opinión sobre la presentación de Rihanna, dejando claro que no le gusto y no le pareció nada relevante su actuación, por el contrario: "quizás de las peores".

Óscar Madrazo también indicó que a su consideración a la cantante le faltaron cambios de vestuario así como una actitud diferente, ya que parecía estar aburrida o con flojera.

"Las opiniones están muy divididas, mientras a unos les encantó el show a otros como a mí no nos gustó nada. Se dice que 13 minutos bastaron para que Rihanna demostrara que es una de las mejores o también quizás de las peores...", inició comentando el conductor.

La periodista salió en defensa de la cantante

"Qué inconsciencia de subirse a esas alturas con un embarazo, o que para qué te estás tocando las partes privadas o volteando y haciendo el twerking si estás embarazada. Le faltaron muchos cambios de vestuario y sobre todo ánimo, todo lo hacía con flojera... el único pasito de baile que hacía estaba bien feo", concluyó Madrazo.

Tras exponer su punto de vista, Yuriria Sierra explotó y fue en ese momento que se detonó un acalorado debate.

"Ay sabes qué Óscar Madrazo, osea estoy a punto de pedirte que te quites el micrófono, te retires y regreses mañana, porque todo lo que estás diciendo es sin sentido, osea Rihanna tuvo espectacular actuación en el Super Bowl", dijo de forma contundente la presentadora de noticias. Yuriria no pudo ocultar su enojo contra su compañero

De igual modo, la periodista afirmó que Rihanna ofreció un show totalmente feminista con el que demostró que las mujeres embarazadas también pueden dar un gran espectáculo.

"Rihanna decidió ir no solamente por personas que piensan como tú, si no también por otros tanto que están esperando que casi casi tenía que perrear porque es el Medio Tiempo del Super Bowl porque es mujer", agregó Yuriria.

Madrazo por su parte, le respondió que precisamente por estar embarazada no debía hacer ese tipo de shows: "Al contrario no tenia que perrear, está embarazada...". Además de reiterar que el show de Medio Tiempo que ofreció la intérprete de "Work" no fue nada de lo que pensaron iba a presentar: "No fue nada memorable, de los peores". El conductor en todo momento trató de sonreír para intentar ocultar su incomodidad

Ante estos comentarios, una Yuriria Sierra evidentemente molesta le respondió con un humillante comentario en el que le señaló que a Rihanna no le importaba su opinión, asimismo con esta anotación puso fin a la acalorada pelea.

"Estás muy mal Óscar, quítate el micrófono y vete. No podemos hablar los dos al mismo tiempo. De entrada tienes que entender que cuando hay un debate tienes que no pueden hablar los dos al mismo tiempo, ya se acabó. Rihanna va a estar preocupadísima de lo que opines", concluyó la periodista.

