Nicki Nicole, broche de oro en Viña del Mar

VIÑA DEL MAR (EFE).— Nicki Nicole cerró en la madrugada de ayer el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, tras seis días de música con artistas internacionales. La cantante mostró su gratitud al público de Chile, país anfitrión, como a los numerosos artistas que le han dado su apoyo.

“Más allá del reconocimiento que son ustedes, lo que me generan no se compara con nada. (…) Este recibimiento me cambia la vida, lo voy a recordar siempre”, expresó la cantante entre lágrimas ante los 15,000 asistentes al evento, hacia el final de su actuación, cuando recibió las Gaviotas de Plata y de Oro, los premios que otorga el festival a petición del público.

Nicki Nicole fue una invitada especial en esta edición del Festival de Viña del Mar, ya que formó parte del jurado encargado de puntuar las competencias por países junto a otros nombres destacados de la música sudamericana, como Juanita Parra, baterista del mítico grupo de rock Los Jaivas, y el cantante urbano chileno Polimá Westcoast.

Nicky Nicole mostró en el escenario todas las relaciones que la unen a Chile: cantó “La terapia” con Young Cister, así como “Marsiola” con los también chilenos Standly y Cris MJ, y sacó las banderas de Argentina y Chile —unidas por uno de sus extremos—, bailando arropada de ellas toda una canción.

La actuación de Nicki Nicole fue la última de la sexta jornada, la de cierre, del Festival de Viña del Mar, y fue precedida por las de Camilo y Laila Roth, quienes se ganaron a los asistentes.

El público volvió a llenar el anfiteatro de la Quinta Vergara, el escenario histórico del evento y, tras una semana de seguir la programación por la televisión, algunos espectadores llegaron con una opinión consolidada sobre la presente edición.

“El humor ha sido el toque del festival. Después de tanto tiempo con pandemia, y sin humor, ha sido como atraer energía para todas las personas”, expresó Cecilia Manríquez.

Para otro de los asistentes, Pedro Silva, los comediantes han sido la característica distintiva del Festival de Viña: “La parte musical es importante, pero yo creo que la parte humorística, que va en el centro del programa, es muy entretenida. Han resaltado muchos humoristas este año y, si bien hubo alguna baja del cartel, los he disfrutado mucho”.

Algunos asistentes tienen deseos para próximas ediciones: “Me gustarían más músicos en inglés, artistas anglosajones, para cantarlas todas. El próximo año, como se habla tanto de que la edición de este año no fue tan buena, el festival tiene que ir con todo”, declaró Maritza Coronel.

Sin embargo, también espera un espacio para la música urbana, que este año ha tenido un peso predominante, con artistas chilenos de ese género por primera vez en el escenario. “El género urbano la está rompiendo a nivel mundial. Las canciones son furor en TikTok, donde se bailan todas”.

Quienes asistieron al festival expresaron el deseo compartido por muchos de seguir viendo un cartel de primer nivel. “Siempre hay que valorar los esfuerzos del festival. Es un evento superimportante, el festival latino más grande del mundo, y es bonito que siga creciendo. Todos tenemos esa expectativa”, dijo Pedro Silva.

Uno de los momentos más importantes fue la entrega de la Gaviota de Platino a Los Jaivas por su trayectoria de 60 años. Es el primer grupo chileno en conseguir ese galardón, que se ha entregado solo en otras tres ocasiones en las seis décadas de historia del festival.

Aunque la mayoría de los artistas que han pasado por el escenario de Viña del Mar han tenido buena acogida del público, el denominado “monstruo de la Quinta Vergara” despertó el martes en el turno de la comediante Belén Mora, quien acabó su rutina humorística entre abucheos de los asistentes.