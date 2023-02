CIUDAD DE MÉXICO.— Hace unas semanas, el programa La Academia se vio envuelto en una tremenda polémica a raíz de la declaración de Yuridia, quien aseguró que había cámaras hasta en los baños. Su escandalosa afirmación fue respaldada por su excompañera Jolette, quien confirmó que no existían la privacidad en el reality show, pues en todo momento y en todo lugar eran vigilados, incluso la ahora conductora reveló que también se dieron cuenta de esta situación Edgar y Cynthia.

Ahora es Yahir el que desmintió esta información; el cantante indicó que él nunca se dio cuenta de que existían estas supuestas cámaras como afirma Yuridia y Jolette.

Yahir niega existencia de cámaras dentro de los baños de La Academia; ¿Yuridia mintió?

En un encuentro con la prensa, el también actor fue cuestionado sobre la polémica declaración que Yuridia emitió y su excompañera Jolette confirmó.

Yahir, sin afán de dejar mal a sus colegas, mencionó que en "su generación" no vio ninguna cámara dentro de los baños.

“No, yo nunca he sabido que en mi generación, no sé, no. Nunca entré a los baños de otras generaciones; cuando yo estuve ahí seis meses en mi generación, no hubo nunca”, confirmó el exintegrante de la primera generación de La Academia.

Sin embargo, el cantante reveló que sí eran grabados en el baño, pero solo en los espejos de los lavabos, pues era el único lugar donde había cámaras y los exconcursantes del reality show de canto lo sabían.

“Había en el espejo del lavabo, ahí sí había y lo sabíamos, pero no, en la regadera no había”, afirmó el intérprete de "Amiga".

Aprovechando este tema escabroso, la prensa le cuestionar a Yahir sobre el rumor de que si no tenías un encuentro “cercano” con los productores no obtendrías fama, a lo que el intérprete de "Alucinado" lo negó, pero no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre ello.

“Yo me acosté con todos los productores (en broma). Pues no, lógicamente yo no tuve nada que ver con eso, o sea, yo no vi nada con mis compañeros, ni en las bañeras, tampoco”, puntualizó el cantante.

Yahir finalizó su intervención comentando que en su generación, la "producción" se ganó el amor de los exintegrantes del programa, además de que es hasta ahora que escuchó de una polémica tan fuerte como la revelada por Yuridia.

"Yo no he escuchado nunca una falta de respeto hacia mis compañeras o algo y créeme mi amigo que si yo hubiera oído algo así, yo hubiera brincado”, aseveró el expresentador de La Academia 2022.

Yahir @yahirmusic desmiente que hubiera cámaras en los baños de la casa de La Academia | uD83DuDCFA #Chismorreo pic.twitter.com/E8woy6E5hm — Chismorreo (@ChismorreoTv) February 23, 2023

Cabe destacar que al igual que Yahir, Arturo López Gavito negó saber de la existencia de éstas. El exparticipante de MasterChef Celebrity México se deslindó de esta polémica al señalar que ellos como críticos solo permanecían en el panel, por lo que nunca tuvieron acceso a la producción del reality, ni tampoco sabe a ciencia cierta qué ocurría con los alumnos de La Academia.

"Nosotros como críticos siempre estuvimos solamente en el panel, nuestro trabajo se limitó solamente a hacer la crítica profesional, a dar nuestra opinión profesional a los alumnos y ayudarlos a hacerlos crecer.”

Y agregó: “Nunca en mi vida he estado vinculado al tema de la producción, desconozco lo que haya pasado en la intimidad de la casa con los alumnos", finalizó el ex juez del reality show de TV Azteca.

