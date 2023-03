Andrea Escalona responde si su hijo sería de Pablo Montero como se rumorea

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Escalona decidió pronunciarse sobre el rumor de que su hijo Emilio no es de su novio Marco sino del actor y cantante Pablo Montero como reveló el periodista de espectáculos Jorge Carbajal.

Andrea Escalona aclara si el papá de su hijo es Pablo Montero

Acostumbrada a hacerle frente al escándalo en un encuentro con distintos medios de comunicación, la conductora del programa Hoy aclaró el rumor de la paternidad de su primogénito.

Sin darle más vueltas al asunto, Andrea de forma tajante negó que su amigo Pablo Montero sea el padre de su hijo Emilio y puntualizó que Marco Antonio Estrada, su novio, es quien le ayudó a traer al mundo a su primer hijo.

“¿De qué me hablas? El papá no es Pablo Montero, es Marco Antonio Estrada”, firmó entre risas la presentadora de TV durante un encuentro con la prensa.

Asimismo, Andrea Escalona señaló que le preocupa que sin pruebas la gente diga algo que no es verdad, es por ello que considera que los periodistas de espectáculo deberían hacer "una investigación" antes de lanzar algo como esto.

“Saben que sí me preocupa... cualquiera puede decir cualquier cosa sin nada, o sea, sácame una prueba, una fotito, enséñenme algo de por medio. Estaría padre que mucha gente que se dedica al medio hiciera una investigación... perdón que me de risa, pero ya no sé cómo tomar eso”, declaró la conductora del matutino de Televisa sin poder aguantarse las carcajadas.

¿Andrea Escalona y Pablo Montero tuvieron una relación?

Sobre la conductora y el actor se ha dicho mucho, esto debido a la estrecha relación de amistad que sostienen. Y no solo porque participaron juntos en el mini reality del programa " Las Estrellas Bailan en Hoy".

Desde hace unos años Andrea Escalona y Pablo Montero han afirmado ser muy amigos, incluso la conductora del matutino ha salido en defensa del cantante las veces que se ha visto envuelto en alguna polémica.

No obstante, Jorge Carbajal indicó que antes de que Andrea dijera que estaba embarazada en una ocasión sacó al cantante en su camioneta acostado para que éste evadiera a la prensa y así no hablara del supuesto amorío que sostenían.

"Cuando recién se anunció lo de su embarazo, todos nos preguntábamos quién es el papá porque acuérdense que durante aquellos meses andaba muy pegadita con Pablo Montero. Incluso, una vez, estaba toda la prensa haciendo guardia afuera de Televisa y todo mundo quería hablar con Pablo Montero y la que se encargó de sacarlo de Televisa fue Andrea Escalona, quien lo sacó acostado en su camioneta", mencionó el periodista de espectáculos en el programa En Shock transmitido por YouTube.

