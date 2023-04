Adrián Marcelo confirma que la pelea con Chessman fue planeada: Vídeo

MONTERREY.— Entre las polémicas en las que se ha visto envuelto recientemente Adrián Marcelo, su pelea con el luchador Chessman fue una de las que más revuelo generó, ya que el gladiador lo golpeó mientras él lo entrevistaba para su programa de YouTube: Radar.

Aquella riña generó las opiniones dividas, ya que mientras algunos aplaudieron la acción del integrante de la Triple A, otros más lo condenaron, pero unos cuantos usuarios de redes sociales señalaron que todo fue planeado y que aquella "disputa" solo fue una mentira. Ahora Adrián Marcelo confesó la verdad sobre su pelea con Chessman.

Adrián Marcelo revela que la pelea con Chessman fue planeada

El también comediante, en una reciente entrevista con 'Bandido Diamante' para el podcast titulado "Conversaciones", habló de la pelea que protagonizó con Chessman previo a Triplemanía XXXI que se realizó en Monterrey.

En dicha plática, el conductor de Multimedios confirmó que el conato de bronca ante Chessman en un evento realizado en la Ciudad de México formaba parte de un espectáculo que en teoría tendría su conclusión en Triplemanía XXXI, pero no se logró.

El también youtuber indicó que en redes sociales se filtró un vídeo que exhibió al presentador de TV y al integrante de la Triple A.

"Me filtran el vídeo entrenando con Chessman, se nos va para abajo...", expreso Adrián Marcelo en la reciente charla con 'Bandido'.

uD83DuDCA5 #EnBreve

uD83EuDD4A #Nacional #Chessman #AdrianMarcelo

El luchador de 47 años, ‘Chessman’ agredió con un golpe en el cuello al polémico conductor Adrián Marcelo, quien se ha caracterizado por su humor ácido y generar polémica con temas sensibles y controversiales. pic.twitter.com/DsX9nanHAZ — Radio Hit Oficial (@RadioHit923) March 6, 2023

¿Adrián Marcelo y Chessman son amigos?

El comediante señaló que la rivalidad con Chessman no fue real y el propio luchador terminó con este "show", asimismo, Adrián Marcelo indicó que el gladiador, quien forma parte de la Triple A, le externó su respeto, pues destacó que el conductor se comprometió con el entrenamiento que llevaron al cabo para poder montar toda esta farsa.

"Lo logro rescatar con un cachetadón que le meto que hasta Chessman, me dijo: ‘Te pasaste de lanza’, Chesman al final me respetó por la forma en como entrené", afirmó Adrián Marcelo.

¡Le regresa el golpe!



Adrián Marcelo (@adrianm10) cachetea a Chessman



EN VIVO uD83DuDD34 https://t.co/unoye0faTK pic.twitter.com/TXE2Pn3WhB — Más Lucha (@mas_lucha) March 29, 2023

El youtuber también explicó lo duro que fue el examen para que le dieran su licencia de luchador, misma que no consiguió por los exigentes ejercicios que le hicieron realizar. Debido a esto, el regiomontano se sinceró sobre su plan —y el de la Triple A— de estar en el ring.

"Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple A planeamos", relató. Y añadió el regiomontano: "Me lesioné el hombro, casi me fracturo la clavícula entrenando con Toscano".

Adrián Marcelo narra su experiencia fallida en la Lucha Libre. El presentador se preparó junto a Chessman y Triple A, pero no pudo conseguir su licencia #AdriánMarcelo #LuchaLibre #TripleA pic.twitter.com/p9hWZsc31T — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) April 18, 2023

Finalmente, Adrián Marcelo contó que la idea de esta pelea planeada con Chessman era para ayudar a fomentar la afición hacia la lucha libre, deporte que considera el conductor como importante para el país pues forma parte de la cultura mexicana.

"La comisión no entiende lo que estamos haciendo, a mí no me importa la lana, viajamos a entrenar en México, tengo para hacer un documental, lo que iba hacer era dignificar la lucha libre", detalló el conductor, comediante y youtuber.

