Adrián Marcelo es denunciado por una joven quien lo acusa de acoso y abuso

MONTERREY.— Adrián Marcelo una vez más se encuentra protagonizando una tremenda polémica, pues el conductor de multimedios ha sido denunciado de acoso y abuso sexual por parte de una joven, quien afirma haber sido víctima del también youtuber.

A través de redes sociales, la joven reveló que el abuso que cometió el regiomontano contra ella ocurrió en febrero de 2022, pero hasta ahora decidió alzar la voz: "Esto lo hago por mí".

Joven denuncia a Adrián Marcelo de acoso y abuso sexual

A través de su cuenta de Instagram, una joven identificada como Carolina Lerma confesó haber mantenido una relación sentimental con el también comediante en 2021, pero tiempo después él abusó de ella.

La presunta víctima de Adrián Marcelo reveló que los actos de acoso habrían sucedido durante un encuentro que tuvieron el 4 de febrero de 2022.

“Fui victima de acoso/abuso sexual, en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero de 2022 y Miguel ángel en 2019. Ambos casos han sido en distintos contextos, el primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza”, comentó la joven.

Joven denuncia a Adrián Marcelo de acoso y abuso sexual

Carolina Lerma indicó que el motivo de su reunión era hablar de lo sucedido, pues supuestamente su romance habría sido una relación extramarital, ya que el ya estaba casado con Karina Puente, 'La Chaparrita' (como suele referirse a su esposa).

“Él sugirió vernos en un departamento, a lo cual yo preferí hablar en su auto, ya que mi intención era ser breve”, explicó la joven denunciante.

La joven también contó que una vez estando en un vehículo con él, mientras se expresaba respecto al “mal trato” recibido durante su relación, “él comenzó a mostrar sus genitales sin consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales, a lo que me negué”, puede leerse en la denuncia pública. Presunta exnovia denuncia a Adrián Marcelo por acoso y abuso sexual

Tras el rechazo de Carolina Lerma, Adrián Marcelo le habría dicho que “él era así de cínico” y continuó hablándole de forma humillante.

“Me hizo sentir como un objeto al cometer esos actos. Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él e incluso mencionó de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo”, añadió la joven. La joven detalló cómo fue que Adrián Marcelo "la atacó"

Finalmente, la presunta víctima de Adrián Marcelo detalló que tras un momento de “shock” la joven se retiró sin decir una palabra.

“Después de un momento de shock por todo lo que estaba sucediendo desde un inicio, al final pude reaccionar y solo me retiré sin decir una palabra”, concluyó la denunciante.

"Adrián Marcelo":

Porque fue acusado de haber abusado sexualmente de Carolina Lerma. pic.twitter.com/ncPedlSDzT — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 7, 2023

Presunta exnovia de Adrián Marcelo compartió una foto y un audio

De igual manera, Carolina Lerma compartió una fotografía con el conductor y un audio de cuando aún eran pareja. En el audio se le escucha al presentador de Multimedios hablar sobre la confianza que le debía tener debido al contenido que generaba para su trabajo.

¿Por qué denunció a Adrián Marcelo hasta ahora?

La joven quien afirma ser víctima de acoso y abuso sexual por parte de Adrián Marcelo explicó que decidió hacer pública su denuncia con el fin de encontrar su paz interna.

Se supone que la fecha de la supuesta agresión fue el 04 de abril de 2022, pero Adrián Marcelo se casó con Kari el 23 de diciembre de 2021; o Carolina jamás supo que era casado? uD83DuDE44 pic.twitter.com/PLUHpd49B4 — Chris (@Chris_pink97) April 7, 2023

Además señaló que a pesar de la empatía que podría sentir hacia el creador de contenido, ya estaba cansada “de sentir vergüenza, enojo, dolor e incluso se sentía culpable cuando NO lo era”.

“Lo hago por mí, para poder sanar y por todas esas mujeres que como yo han sido víctimas de violencia de género”. También agregó que su denuncia en redes “no es con el énfasis de dañar la imagen de nadie u obtener alguna remuneración económica”.

Pese al delicado señalamiento que Carolina Lerma ha hecho en contra de Adrián Marcelo, éste no se ha pronunciado al respecto.

Khermozura El Gato. — adrián marcelo (@adrianm10) April 5, 2023

Te puede interesar: Adrián Marcelo hace comentarios gordofóbicos en programa de Karla Panini