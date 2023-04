CIUDAD DE MÉXICO.— Paul Stanley causó los comentarios luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia. Aunque un medio de circulación nacional aseguró que fue internado debido al exceso de fiesta, en la emisión del matutino de Televisa, el conductor del programa Hoy reveló la causa que lo envió a un nosocomio.

¿Qué le pasó a Paul Stanley, conductor del programa Hoy, quien fue hospitalizado de urgencia?

En la transmisión del matutino de Televisa, el también actor confesó que se llevó una tremendo susto pues al no poder respirar tuvo que ir al hospital de inmediato.

En el programa, Paul Stanley comentó que le molestaba dar explicaciones, pero debido a que la revista TVNotas afirmó que su hospitalización de emergencia se debiera al exceso de fiesta, el presentador de TV puntualizó que lo hacía para aclarar lo que el medio impreso difundió sobre su "alarmante situación de salud", producto, supuestamente, de la vida loca y de la fiesta.

Un medio de circulación nacional captó a Paul Stanley saliendo de un hospital

El hijo del fallecido comediante Paco Stanley, indicó que se sentía indignado con las mentiras publicadas en el medio de circulación nacional, por lo que dejó entrever que estaría considerando demandar a la revista por difamación.

Fue en ese momento de la plática que Andrea Legarreta le mencionó que ella podría aconsejarlo al respecto, pues la conductora estelar del programa Hoy ya ha enfrentado este tipo de problemas legales y ha salido victoriosa.

El medio impreso afirmó que el conductor del matutino de Televisa fue hospitalizado por excesos

Paul Stanley sí estuvo delicado de salud, ¿qué tiene?

Tras emitir su enojo tras la publicado por un medio impreso, el conductor del programa Hoy explicó el verdadero motivo por el que fue a parar a un hospital.

De igual manera, mostró el parte médico en el que se explica que padeció una hipoxemia severa, es decir, un nivel de oxígeno en sangre inferior al normal, específicamente en las arterias.

Paul Stanley desmintió a un medio impreso

Paul Stanley relató que tuvo un viaje de más de 17 horas, pues voló de Europa a México con diversas escalas, pero al llegar a su destino final, la Ciudad de México, comenzó a sentirse muy mal.

"Me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire, y la verdad es que sí me preocupé mucho y a las cinco le dije a Joe (su novia), llévame a urgencias porque esto no es normal no sé qué me vaya a pasar", explicó el también comediante. El conductor del programa Hoy se encargó de explicar su estado de salud

Pero fue hasta que llegó al hospital que le dijeron que estaba oxigenando casi en 40%, muy bajo en relación a los niveles normales; un nivel de saturación de oxígeno normal oscila entre el 95 % y el 100 %.

El conductor confesó que como se ha contagiado cuatro veces de Covid -19, pensó que respirar con dificultad era "normal", sin embargo, ahora está mejor y recuperándose después del susto.

Cabe destacar que la hipoxemia es signo de un problema relacionado con la respiración o la circulación, y puede provocar diversos síntomas, como dificultad para respirar.

