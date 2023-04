¿Qué es la neurosis?, trastorno diagnosticado a Ricardo O'Farrill según él comentó en el pasado

CIUDAD DE MÉXICO.- El comediante Ricardo O'Farrill se convirtió en tendencia luego de un conflicto con algunos de sus compañeros comediantes como Daniel Sosa y Mau Nieto tras negarle el paso a la boda de éste último y, acto seguido, terminó por realizar una transmisión en vivo en Instagram exhibiendo a varios comediantes mexicanos.

Según O'Farrill la denuncia que realizó fue por que había sido humillado por quienes creía sus "amigos". En su "live", el standupero declaró que fue humillado en la boda de Mau Nieto al negarle la entrada y, en ese mismo evento, recibió amenazas de muerte por parte del comediante Daniel Sosa.

Ahorita muchos mentándole la madre a Daniel Sosa por no disculparse con Richie O’Farrill: Ludwika Paleta, Isabel Fernández, Karla Camacho, Charin, Alex Fernández, Mau Nieto, Román Torres, Chumel, Slobotzky, Ricardo Pérez, Brayan Andrade, Franco Escamilla, Zanazzi, Fran Hevia……. pic.twitter.com/M9BkGL4L3P — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) April 24, 2023

"’Dile a tu mamá, mañana que tú, morgue’, así me dijo él, ‘morgue’, que es donde ponen a los cadáveres", explicó el comediante. Daniel Sosa y Mau Nieto no fueron los únicos mencionados, pues también se hizo alusión a otros comediantes como Sofía Niño de Rivera, Alex Fernández y Diego Zanassi; entre otros.

O'Farril contó algunas de las ocasiones en las que Daniel Sosa lo había humillado:

Richie Ofarril cuenta lo qué pasó con Daniel Sosa … pic.twitter.com/UVn54Zofax — Ricardo Morales (@Ricardo75536965) April 24, 2023

Richie: Amor arte comida familia y amigos...

-Su mamá: allá abajo están Chumel, Valentina....vienen a verte...

-Richie: Diles que me dejen en paz...



Ese Richie remata hasta involuntariamente, uD83DuDE05

Ricardo O'Farrill#ChumelTorres

Daniel Sosa

Mau Nieto

Alex Fernández pic.twitter.com/kDAfT9Y0RU — Fanny Escamilla (@lalobabobala) April 24, 2023

En múltiples ocasiones de su transmisión se le vio a O'Farrill con un semblante alterado, incluso sin querer ver a sus amigos, quienes se encontraban afuera de su casa.

Ricardo O'Farrill reveló diagnóstico de neurosis

Hace tres años, Ricardo O'Farrill reveló en un Stand Up que su psiquiatra le había diagnosticado neurosis. "Me explicó (el psiquiatra) perfecto cómo funciona mi neurosis, me dijo: ‘no te preocupes, tus sentimientos son exactamente igual que todas las personas, te pones triste igual que todas las personas, te pones feliz igual que todas las personas, te enojas igual que todas las personas, pero… al triple", detalló.

¿Qué es la neurosis?

De acuerdo con el sitio psiquiatria.com la neurosis es un trastorno que tiene una evolución crónica o recurrente, que no produce una pérdida de contacto con la realidad como las psicosis y que se manifiesta principalmente por la presencia de angustia o ansiedad. Asimismo, se trata de un rasgo caracterial que puede acompañar al sujeto durante toda su vida, de gravedad muy variable, desde grados leves y controlables que son la mayoría hasta situaciones gravemente incapacitantes que pueden llegar a precisar hospitalización.

