"Las Perdidas'', Kimberly 'La más preciosa' habría ''agredido'' a reportero del programa Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.— Tras la polémica muerte del influencer Kevin Kaletry el pasado 4 de mayo, quien perdió la vida mientras se encontraba en la presentación de un proyecto que protagonizaría al lado de Wendy Guevara, una de las integrantes de ''Las Perdidas'', distintos medios de comunicación buscaba declaraciones.

Debido a que en dicho evento también se encontraba Kimberly ‘La más Preciosa’, la prensa intentó hablar con ella, pero un reportero de Hoy reveló que la influencer los trató mal y no solo se negó a dar una entrevista sino que también los habría agredido.

Siguen saliendo los videos del caso del youtuber Kevin Kaletry asesinado durante la presentación de "la escuelita" donde participaria junto a Wendy Guevara e influencers como Aimep3 quien en ese momento es quien llama a la policia.

¿Qué pasó entre Kimberly ‘La más Preciosa’, de ''Las Perdidas'' y el reportero del programa Hoy?

De acuerdo con los rumores difundidos la influencer supuestamente aventó a unos cuantos reporteros entre ellos, Sebastián Reséndiz, quien muchos reconocen por ser parte del matutino de Televisa e incluso conducir una sección en el programa.

Y es que tras las críticas que se generaron por el presunto ataque de ‘Kimberly ‘La más Preciosa’, Wendy a través de un vídeo compartido en redes sociales pidió una sincera disculpa por la actitud de su amiga: “Perdón por el momento, espero puedan comprender a Kimberly”, comentó la influencer.

No obstante, la señalada salió a dar su versión de los hechos tras la ''ola'' de comentarios negativos en su contra. Y es que de acuerdo con Kimberly, Sebastián Reséndiz no supo hacer su trabajo de manera profesional y solo deseaba provocarla.

"Él me dijo: ‘es que yo estaba entrevistando a Wendy, ni quien te quiera entrevistar a ti’. Y a mí tampoco me importaba su entrevista, le dije; ‘yo dependo de mis seguidores y y de un público, más de un reportero como tú", explicó la influencer.

Sin embargo, el señalamiento que hizo ‘Kimberly ‘La más Preciosa’ al reportero del programa Hoy, causó que éste se pronunciará al respecto.

Mediante un vídeo, Sebastián Reséndiz afirmó que la prensa sí fue agredida y que la influencer no quiso dar una entrevista porque no quería esperar.

“Pediste empujar a los camarógrafos, tu nula educación no te permitió esperar un par de minutos, aunque te tuvieras que quedar hasta que Wendy terminara la entrevista”, replicó Reséndiz a modo de respuesta a Kimberly.

Sebastián también comentó que ‘Kimberly ‘La más Preciosa’ se puso celosa y por eso reaccionó de modo agresivo, asimismo Reséndiz le recordó que quien era la protagonista del polémico momento era su compañera Wendy Guevara.

“Ella es la que trae nota, aunque te moleste, tú no, no fuiste en ese momento el interés de la prensa con la pena, dices que no necesitas de un reportero como yo, pues tampoco necesito de una influencer o de una criatura mediática que pulula en las redes, cada semana sale una diferente, entonces tampoco necesito de ti”, expresó el colaborador del matutino.

El reportero del programa Hoy aprovecho el clip para desmentir que en algún momento le hubiese dicho a la influencer que no deseaba hablar con ella.

“No te dije nada porque no he hablado contigo, yo no he hablado, no he tenido un contacto como de que yo te diga, no ha existido eso. Solo te respondí un comentario en las redes que me escribiste”, explicó Reséndiz.

Finalmente, Sebastián le mando un consejo a ‘Kimberly ‘La más Preciosa’, y le aclaró que "no le cae mal", por el contrario se le hace "cómica".

“No pierdas el piso Kimberly, yo te aconsejo, una recomendación con todo respeto, abre un libro, edúcate, aprende a escribir, ponte a leer, utiliza tu tiempo en algo de provecho con todo cariño, te lo recomiendo, no me caes mal. Me rio en las redes con lo que publicas, eres muy cómica y eso te lo aplaudo. Pero no pierdas el piso, no hagas que tu existencia en la farándula sea tan efímera”, puntualizó el reportero del programa Hoy.

