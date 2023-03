CANCÚN.— Kimberly "La más preciosa", integrante del grupo "Las Perdidas" fue sorprendida, al igual que sus seguidores, tras anunciar que recibió un anillo de compromiso. La noticia de que se casa, causó conmoción pues recibió la sortija a tan solo unos meses de haber iniciado su relación con Óscar Barajas, a quien conoció a principios del mes de enero en un aeropuerto rumbo a Monterrey.

La influencer quien se encuentra disfrutando de las playas de la Península, dio a conocer cómo fue su inesperada pero muy anhelada pedida de mano.

Así fue como Kimberly 'La más preciosa' de "Las Perdidas'' recibió anillo de compromiso en playas de la Península

Mediante su cuenta de Instagram, la también presentadora compartió una grabación en la que mostró como fue que su pareja sentimental le propuso matrimonio.

En el vídeo que de inmediato se hizo viral se puede apreciar a la pareja en un yate y en medio del mar de Cancún, que es donde se encuentran vacacionando Kimberly 'La más preciosa' y su novio.

Asimismo, en la grabación se les ve disfrutando del hermoso paisaje, pero de repente Óscar Barajas le hace la petición. Cuando le entrega el anillo de compromiso a la influencer, se puede ver como ella estaba sentada en la punta del bote mientras él como dicta la acostumbra se arrodilla con el anillo en mano.

"Hoy es un día especial para mi me pidieron matrimonio en medio del mar te amo @oscarbarajas00", se lee en la descripción del clip en el que se aprecia el momento justo en el que su novio le entregó el anillo.

"Hermanas que creen, estoy supercontenta, superemocionada y no por estar en una lancha en Cancún, pero este año me les caso mamona, Óscar me pidió compromiso y yo acepte, soy feliz", mencionó la figura del internet.

En el clip también se puede ver que Kimberly 'La más preciosa' por un momento "dudo" de la propuesta, pero él le afirmó que era verdad.

"Oscar, ¿es verdad? No, ¿es verdad?", tras ello, se acercó para darle un abrazo a su novio, quien le colocó al anillo y finalmente ambos sellaron su compromiso con un beso.

De igual manera, mostró su felicidad ante la propuesta de matrimonio diciendo: "Me propusieron matrimonio el día de hoy en medio de la playa. Recuerda, soy feliz y que me importa el mar si perla soy".

La noticia causó gran impacto entre usuarios, quienes le advirtieron que tenga cuidado, pues ellos consideraron que el novio solo se aprovecha de ella.

Pero ella se dedicó a disfrutar de este sorpresivo momento que al parecer le causó mucha emoción y alegría.

"Hermanas, no es por presumir, pero en medio de toda esta hermosura de isla, no puedo decir más, no puedo aguantar más, Óscar me pidió matrimonio", expresó en una publicación de Instagram.

"Me les caso chamacas, ya saben van a estar invitado uno que otro y si usted le caigo mal, pues que tiene usted va a ir a mi boda y será madrina de algo", agregó con gran alegría la integrante de ''Las Perdidas", quien señaló que deberán de soportar verla casada. A través de redes sociales Kimberly "La más preciosa" anunció su compromiso

Además de esas publicaciones, Kimberly 'La más preciosa' compartió una foto en la que mostró unas copas; la influencer mostró el momento del brindis con su novio, y el anillo de compromiso. Kimberly de ''Las Perdidas'' se comprometió con su novio en playas de la Península

