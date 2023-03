''Las Perdidas'', Paola Suárez fue discriminada en un hotel; tras ''denuncia'' le ofrecen disculpas

ACAPULCO.— Paola Suárez de "Las Perdidas" despertó la empatía de varios internautas, esto luego de que dio a conocer que mientras estaba de vacaciones con su novio en un hotel de Acapulco, Guerrero, fue discriminada. De acuerdo con la influencer, personal del complejo hotelero le "prohibió" tener en público muestra de cariño con su pareja.

Tras el revuelo que generó su "denuncia" en redes sociales, el hotel terminó ofreciéndole una disculpa, además de señalar que el lugar era inclusivo.

¿Qué ocurrió con Paola Suárez, de ''Las Perdidas''? Llora al haber sufrido acto transfóbico en hotel de Acapulco

A través de sus historias de Instagram, la influencer hizo una serie de publicaciones en las que narró el incómodo episodio que vivió en el Hotel Emporio de Acapulco, Guerrero.

'Paolita' mediante un vídeo relató a detalle cómo fue el acto discriminatorio que sufrió en las instalaciones de uno de los complejos hoteleros más famosos de dicho destino turístico, pues en ese mismo lugar hace muchos años, se grabó un episodio especial de la serie de comedia "El Chavo del 8".

En su grabación, la integrante de "Las Perdidas" reveló que personal del hotel le pidió abandonar la alberca debido a que fue vista besándose con su novio, una tercera persona habría emitido una queja por ello.

"Me acaban de sacar de la alberca del Hotel Emporio, de aquí en Acapulco, porque solamente me estaba besando con mi novio", detalló en su clip.

"Siento una tristeza horrible, porque nunca me había pasado esto y de repente llega, según, un gerente en la barra donde estaba tomando y me dice que no está permitido besarnos en la alberca", comentó entre lágrimas la influencer trans.

Luego de lo sucedido, Paola Suárez pidió su cuenta para retirarse y así evitar problemas, pero huéspedes que se hallaban en el lugar le sugirieron que no se saliera de la alberca, que se quedara y no les diera gusto a los trabajadores del famoso hotel, además de recordarle que estaban cometiendo un acto de discriminación y transfobia.

Pero como la también empresaria ya se encontraba molesta prefirió retirarse a su habitación. En su vídeo, la integrante de "Las Perdidas" indicó que "no sabía como la iba a sobrellevar", pues tiene una reservación hasta el 31 de marzo, pero lo que le hicieron "se le hizo mala onda".

Tras el revuelo e indignación que causó el acto discriminatorio del que fue víctima la influencer, el hotel se pronunció al respecto.

Famoso hotel se disculpa con Paola Suárez, de ''Las Perdidas''

Luego de que Paolita Suárez, integrante de "Las Perdidas" denunció que su novio y ella fueron expulsados de la piscina por besarse mientras disfrutan de sus vacaciones en Acapulco, Guerrero, el Hotel Emporio emitió un comunicado.

A través de sus cuentas de redes sociales del alojamiento turístico se mencionó que éste está firmemente comprometido con la igualdad y el respeto a los huéspedes, "sin importar su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica física o personal". Hotel se disculpa con Paola Suárez, de ''Las Perdidas''

Además, se indicó que tomarán acciones necesarias para reforzar su política de inclusión: "este incidente fue motivo de una acción a un colaborador que no representa la política de la empresa".

Finalmente, el Hotel Emporio expresó una disculpa a 'Paolita': "Expresamos una disculpa por el incidente ocurrido a nuestra huésped Paola Suárez durante su estancia en nuestro Hotel de Acapulco", se lee en el documento. La influencer trans no solo recibió una disculpa escrita, también unos detalles en su habitación

