Luis Miguel gira 2023. Vuelve a agotar boletos tras anunciar nuevas fechas de conciertos

MÉXICO.— La venta de boletos para los conciertos de Luis Miguel este 2023 se ha convertido en un tema que ha generado más tristeza y frustración que alegría, pues durante las preventas que se estuvieron realizando a partir del 15 de mayo, varios usuarios indicaron que no pudieron obtener una entrada.

Sin embargo, ante la alta demanda del público y para que la mayoría de sus fans no se queden sin asistir a una de las presentaciones del apodado 'El Sol de México', se informó de las nuevas fechas de conciertos, pero al igual que en ocasiones anteriores la venta de boletos fue una completa locura por lo que en minutos se agotaron.

Luis Miguel tour 2023. Anuncian nuevas fechas de conciertos en estas ciudades; liberan más boletos

Las páginas de Funticket y Superboletos fueron las que dieron a conocer que se liberaron más localidades para los conciertos del intérprete de "La Incondicional".

Por su parte, en la página oficial del cantante se confirmaron las nuevas fechas de los conciertos de 'Micky' en un par de ciudades del país.

Fue así como se reveló que Luis Miguel se estará presentando en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el próximo 2 de diciembre y en el Estadio TV4 Domingo Santana en León, Guanajuato, el día 5 del mismo mes.

Mientras que el 15 y 17 de diciembre el cantante dará conciertos en el Estadio Morelos, en Michoacán y en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, respectivamente.

Luis Miguel anuncia nuevas fechas de su gira 2023 en México; se vuelven a agotar los boletos en minutos

Aunque varios esperaban tener otra oportunidad para corear en un recinto de la CDMX temas como "Suave", "Cuando calienta el sol", "Culpable o no" o "Hasta que me olvides", por mencionar algunos, desafortunadamente esto no sucederá, ya que la capital no estuvo contemplada en las nuevas fechas de conciertos de Luis Miguel.

Y pese a que se abrieron nuevas fechas, una vez más las entradas se vendieron como pan caliente este pasado miércoles 31 de mayo, ya que tras anunciarse la liberación de más boletos minutos después en la página oficial del cantante se mostró que se encontraban agotados los tickets. Luis Miguel 2023 en México; ponen a la venta más boletos, se agotan en minutos

